Basket C Silver stasera il Gorla Cantù a caccia dei punti salvezza sul campo del Luino

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 6° turno della seconda fase del girone Blu.

Basket C Silver si apre oggi il 6° turno della seconda fase del girone Blu

Basket C Silver domenica chiuderà il cartellone in posticipo Le Bocce Erba in casa contro Castronno per confermarsi in zona playoff

Si apre questa sera il 6° e terzultimo turno della seconda fase del campionato di basket C Silver in Lombardia. Turno cruciale per il Gorla Cantù che gioca d'anticipo stasera e vincendo a Luino potrebbe festeggiare la salvezza matematica. Di fatto al giovane team di coach Mattia Costacurta mancano solo due punti per centrare l'obiettivo che potrebbe tagliare anche in caso di sconfitta delle dirette rivali del girone D. Domenica invece chiuderà il turno nel posticipo casalingo Le Bocce Erba a caccia di punti pesanti contro la quotata Castronno per tenere viva la speranza di centrare i playoff che per ora sono garantiti da suo ottavo posto in classifica.

Il programma del 14° turno, 6° del girone di ritorno Blu

Venerdì 13 maggio ore 21 Luino-Cantù, Fagnano Olona-Varedo, Venegono-Mandello, Daverio-Desio, Calolziocorte-Marnatese; sabato 14 Casoratese-Lentate, Morbegno-Campus Varese; domenica 15 ore 18 Le Bocce Erba-Castronno,

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 50; Castronno 40; Casoratese 36; Morbegno 34; Luino, Calolziocorte, Daverio 32; Erba 30; Mandello 28; Varedo 24; Desio, Gorla Cantù, Venegono 22; Campus Varese 12; Fagnano Olona 10, Groane Lentate 4.