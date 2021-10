Basket C Silver stasera il Gorla Cantù a Casnate porta l'assalto all'ostico Calolziocorte

Pallacanestro Minors in campo

Basket C Silver prende il via oggi il 6° turno del girone Blu2 lombardo.

Basket C Silver domani toccherà alla capolista Le Bocce Erba rendere visita al Pezzini Morbegno per difendere il suo primato

Tutto pronto per la palla a due del 6° turno del campionato di basket C Silver. Oggi nel girone Blu2 ad aprire le danze sarà il Gorla Team Abc Cantù che ospita a Casnate alle ore 21.15 il quotato Carpe Diem Calolziocorte, Un match non facile per i giovanotti brianzoli di coach Mattia Costacurta contro una squadra esperta come quella lecchese. In serata si giocano anche un interessante Mandello-Desio e Varedo-Groane Lentate con quest'ultima squadra allenata dal tecnico canturino Corrado Bocciarelli ancora alla ricerca del primo referto rosa stagionale. Domani sabato 30 invece toccherà alla capolista Le Bocce Erba che, archiviata l'eliminazione infrasettimanale in Coppa Lombardia, salirà in Valtellina per far vedere le streghe a un ostico Pezzini Morbegno e provare così a difendere il suo primato e l'imbattibilità stagionale in trasferta.

Il programma del 6° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 29 ottobre Mandello-Desio, ore 21.15 Gorla Cantù-Calolziocorte (arbitri Codola-Amighetti), Varedo-Lentate; sabato 30 ore 21 Pezzini Morbegno-Le Bocce Erba (arbitri Saracino-Cazzaniga).

La classifica del girone Blu2

Mandello, Le Bocce Erba 8; Desio, Calolziocorte, Morbegno 6; Varedo 4; Gorla Team Abc Cantù 2; Basket Groane Lentate 0.