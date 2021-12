Basket C Silver stasera il Gorla Cantù cerca il riscatto sul campo di un Varedo in salute

pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 5° turno di ritorno del girone Blu2.

Si apre questa sera il 5° turno di ritorno del girone Bl2 del campionato di basket C Silver. Di scena in serata il Gorla Cantù che rende visita al Varedo una delle squadre più in forma del torneo per provare a riprendersi dopo gli ultimi passi falsi. Una gara non facile per i giovani di coach Mattia Costacurta imbattuti nel campionato Under19 Eccellenza. Molto interessante per le zone alte lo scontro diretto tra Mandello e Calolziocorte, Sfida che interessa da vicino la capolista Le Bocce Erba che tornerà in campo nel posticipo domenicale che chiuderà il turno in casa contro l'Aurora Desio.

Il programma del 5° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 10 dicembre ore 21.30 Varedo-Gorla Cantù, Mandello-Calolziocorte; sabato 11 Morbegno-Lentate; domenica 12 ore 18 Le Bocce Erba-Aurora Desio.

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 16; Calolziocorte, Mandello 14; Desio, Morbegno, Varedo 12; Gorla Team Abc Cantù 8; Basket Groane Lentate 0.