Basket C Silver stasera il Gorla Cantù cerca un nuovo colpo grosso sul campo del Daverio

Pallacanestro minors in campo

Dopo il giro di boa la seconda fase del campionato di basket C Silver lombardo gioca in questo weekend il primo turno del ritorno. Nel girone Blu apripista questa sera sarà il Gorla Team Abc Cantù di coach Mattia Costacurta che, reduce dal colpo grosso messo a segno a Venegono, cerca il bis su campo del Daverio che all'andata sconfisse a Casnate per 80-75. Domani, sabato 9 aprile alle ore 18.30 toccherà invece a Le Bocce Erba di coach Arturo Fracassa che renderà visita alla capolista Marnatese che all'andata si impose 73-75. Il campionato entra ora nel vivo e lancia le sue volate finali in chiave playoff e salvezza.

Il programma del 9° e primo turno d’andata girone Blu

Venerdì 8 aprile ore 21.15 Daverio-Gorla Cantù, Fagnano Olona-Calolziocorte, Groane-Luino, Varedo-Campus Varese, Desio-Castronno, Mandello-Casoratese; sabato 9 ore 18.30 Marnatese-Le Bocce, Morbegno-Venegono.

La classifica del girone Blu

Marnatese 40; Castronno 32; Morbegno, Luino, Casoratese 28; Le Bocce Erba 26; Mandello, Daverio, Calolziocorte 24; Varedo, Desio 22; Gorla Cantù18; Venegono 16; Campus Varese, Fagnano Olona 8, Groane Lentate 2.