Basket C Silver: oggi è in programma ultima gara ufficiale per la squadra brianzola.

Basket C Silver: stasera il Gorla Cantù chiude la sua stagione sfidando il San Pio X

Si chiude questa sera ufficialmente la stagione sportiva del Gorla Cantù nel campionato di basket C Silver. Oggi infatti alle 21.15 a Mantova la squadra brianzola gioca la sua ultima partita sfidando il San Pio X per il 4° posto nella categoria lombarda.

In settimana infatti la squadra di coach Mattia Costacurta, rientrata dalle finali nazionali Under19, è tornata in campo per giocare il gironcino conclusivo a tre di serie C Silver per l’assegnazione dei posti dal 4° al 6° posto con Venegono (seconda nel girone B e San PioX Mantova seconda nel girone C). Nel primo turno inaugurale Venegono ha perso in casa da San Pio X Mantova 60-90 quindi mercoledì nel 2° turno Cantù ha battuto a domicilio il Venegono per 84-68 (16-24, 31-46, 58-60) grazie ad un'incredibile rimonta.

Oggi come detto l'ultimo atto del girone e anche della stagione molto positiva del Gorla coronata già con la promozione nella prossima serie C regionale: il 3° turno venerdì 19 ore 21.15 San Pio X Mantova-Cantù.

Il tabellino di gara 2 Gorla Cantù (2A) - Basket Venegono (2B) 84- 68

Parziali 16-24, 31-46, 58-60

Gorla Cantù: Brembilla Davide 21, Borsani Guglielmo 19, Tarallo Gabriele 14, Elli Stefano 11, Tosetti Carlo 8, Mazzoleni Federico 5, Moscatelli Pietro 5, Mazzoleni Alessandro 1, Meroni Gregorio, Toluwa George Miracle, Trombetta Luca.All. Costacurta.

Venegono: Maruca Lorenzo 16, Pavese Lorenzo 16, Bianchi Stefano 12, Paparusso Luigi 11, Moraghi Alessandro 10, Croci Nicolò 2, Fedrigo Giacomo 1, Andolfatto Manuel, Minonzio Davide- All. Gergati.