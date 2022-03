Basket C Silver stasera il Gorla Cantù prova il colpo esterno contro il Campus Varese

Pallacanestro minors news

Basket C Silver si apre oggi il 5° turno della seconda fase del girone Blu.

Basket C Silver domani trasferta insidiosa contro la Casoratese per Le Bocce Erba he insegue il poker di vittorie

Si apre questa sera il 5° turno della seconda fase del campionato lombardo di basket C Silver. Oggi nel girone Blu in campo anche il Gorla Cantù che alle ore 21 rende visita al Campus Varese in una sfida tra due squadre giovani che amano giocare a viso aperto. Il Team Abc di coach Mattia Costacurta dopo le ultime belle prestazioni contro le due prime della classe coincise però due sconfitte onorevoli, stasera cercherà di tornare alla vittoria per rilanciarsi in classifica. Chi vuole invece continuare il suo momento positivo è Le Bocce Erba che sarà di scena domani sabato 12 sul campo della Casoratese per provare ad allungare la serie utile dopo le ultime tre vittorie consecutive.

Il programma completo del 5° turno della seconda fase

Venerdì 11 marzo Fagnano-Groane Lentate, Venegono-Desio, Daverio-Varedo, Luino-Calolziocorte, ore 21 Campus Varese-Gorla Cantù, Mandello-Marnatese; sabato 12 ore 19 Casoratese-Le Bocce Erba, Morbegno-Castronno.

La nuova classifica della seconda fase

Marnatese 34; Castronno 28; Mandello 24; Morbegno, Luino, Calolziocorte, Le Bocce Erba 22; Varedo, Casoratese 20; Daverio, Desio 18; Gorla Cantù, Venegono 14; Campus Varese 6; Virtus Olona 2, Basket Groane Lentate 0.