Basket C Silver stasera il Gorla Cantù prova un altro colpo grosso contro Calolziocorte

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il penultimo turno della prima fase del girone Blu2.

Prende il via stasera il penultimo turno della prima fase del campionato di basket C Silver. Nel girone Blu2 apripista sarà il Gorla Cantù che vuole sfruttare suo buon momento per provare a fare un altro colpo grosso dopo quello messo a segno contro il Varedo, anche sul campo della quotata Carpe Diem Calolziocorte. L'altra portacolori lariana del girone, la capolista Le Bocce Erba, invece sarà di scena domenica 19 in casa dove riceverà il Pezzini Morbegno per provare a riscattare le ultime due sconfitte chiudendo in bellezza e in vetta questo suo 2021. Ricordiamo che prima della fine dell'anno vecchio tornerà ancora in campo il Gorla Cantù che mercoledì 22 dicembre anticiperà l'ultimo turno della prima fase ospitando a Casnate alle ore 21 il fanalino di coda Nuova Basket Groane Lentate.

Il programma del 6° turno, penultimo di ritorno del girone Blu2

Venerdì 17 dicembre ore 21.30 Caloziocorte-Gorla Cantù, Desio-Mandello, Lentate-Varedo; domenica 19 ore 18 Le Bocce Erba-Morbegno.

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba, Mandello 16; Calolziocorte, Morbegno, Desio 14; Varedo 12; Gorla Team Abc Cantù 10; Basket Groane Lentate 0.