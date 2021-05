Basket C Silver stasera il Gorla Cantù rende visita alle 21.30 al fanalino Garbagnate

Basket C Silver si apre oggi il 2° turno della fase ad orologio nel girone C.

Basket C Silver la squadra brianzola ha già in tasca la qualificazione ai playoff con tre gare di anticipo

Si apre oggi il 2° turno della fase ad orologio del campionato lombardo di basket C Silver. In campo stasera anche il Gorla Cantù che dopo aver esordito superando il Morbegno in casa e con in tasca già il pass per i playoff rende visita sul campo di Desio al Garbagnate (ore 21.30) fanalino di coda del girone C. Una sfida tra squadre giovani con Cantù favorita visto che ha già vinto entrambe le gare del girone regolare anche se a fatica: nel match d’andata in trasferta vittoria di misura per 80-81 e bis in casa nel match di ritorno per 72-68,

Programma del 2° turno fase ad orologio girone C

Oggi, venerdì 14 maggio ore 21.15 Garbagnate-Gorla (a Desio, arbitri Marchesi-Pelanconi), Gorgonzola-Cusano; sabato 15 Morbegno-Novate.

Questa la classifica aggiornata del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 16; Cusano Milanino, Novate 10; Pezzini Morbegno 8; Garbagnate 6.