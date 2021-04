Basket C Silver stasera il Gorla Cantù sale in Valtellina ospite della Pezzini Morbegno

Basket C Silver iniziata l’ultima giornata della prima fase del girone C.

Basket C Silver prima di playoff o playout il team brianzolo giocherà ancora 4 gare della “fase orologio”

Si è aperto ieri sera l’ultimo turno del campionato di basket C Silver che nel girone C ha giocato l’anticipo Novate-Garbagnate 59-55. Stasera invece scende in campo in Valtellina il Gorla Cantù che renderà visita alle ore 21 (arbitri Bellitto-Maino) alla Pezzini Morbegno già battuta all’andata per 85-63 in casa. I ragazzi di coach Sergio Borghi dopo questa ultima gara della prima fase dovranno giocare altre quattro partite della fase orologio, due in casa con le due squadre che la seguono e due in trasferta con le due squadre che la precedono. Questa fase ad orologio servirà poi per determinare la classifica finale che stabilirà le squadre che si qualificheranno ai playoff e quella ai playout.

Questo il programma del 5° turno di ritorno del girone C, ultimo della prima fase

Giovedì 29 aprile Novate-Garbagnate 59-55; oggi venerdì 30 Gorgonzola-Cusano, ore 21 Morbegno-Gorla.

Per questa classifica aggiornata del girone C

Gorla Cantù, Nuova Argentia Gorgonzola 12; Cusano Milanino 10; Pezzini Morbegno, Novate 8; Garbagnate 6.