Basket C Silver: si apre oggi il 4° turno di ritorno nel girone Blu lombardo.

Basket C Silver: stasera impegni esterni per Appiano e Cantù a Varedo e Vimercate

Si apre questa sera il 4° turno di ritorno del campionato di basket C Silver. In campo negli anticipi odierni sia l'Indipendente Appiano Gentile che il Gorla Team Abc Cantù entrambe impegnate in trasferta rispettivamente a Varedo e a Vimercate.

Stati d'animo e obiettivi opposti per le due squadre nostrane: il Gorla dopo l'ultimo successo punta a consolidare il suo secondo posto mentre Appiano è chiamato a tornare alla vittoria in quello che è un vero e proprio scontro diretto.

Domenica 5 invece posticipo molto interessante a Erba dove in casa Le Bocce esordirà il neo coach Alessio Pesca che ha raccolto il testimone dal dimissionario Arturo Fracassa. Il suo debutto non sarà però facile visto che il team erbese ospiterà il quotato Busnago.

Il cartellone completo del 4° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 4 ore 21.30 Varedo-Appiano, Rondinella-Bottanuco, Calolzio-Villasanta, Vimercate-Gorla Cantù; sabato 4 Gorle-Mandello; domenica 5 ore 18 Le Bocce Erba-Busnago, Novate-Morbegno.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 26; Bottanuco, Gorla Cantù 22; Busnago 20; Calolziocorte, Gorle, Villasanta 18; Morbegno 16; Le Bocce Erba, Indipendente Appiano, Vimercate, Varedo 12: Mandello 10; Rondinella Sesto 2.