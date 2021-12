Basket C Silver stasera la capolista Le Bocce Erba cerca la rivincita contro il Varedo

Pallacanestro minors in campo

Basket C Silver si apre oggi il 4° turno di ritorno del girone blu2.

Basket C Silver domani toccherà al Gorla Cantù che a Casnate riceverà il Mandello per provare a ripartire

Entra nel vivo il campionato di basket C Silver. Oggi infatti si apre il 4turno di ritorno che nel girone Blu2 vede subito in campo la capolista Le Bocce Erba di scena ospite di quel Varedo che nel match d'andata impose ai ragazzi di coach Arturo Fracassa il primo stop stagionale per 68-65. Una sfida quindi sentita e non facile per il team erbese che deve vincere per difendere il primato dagli assalti di un arrembante Calolziocrte impegnato in serata in casa contro Morbegno. Domani sabato 4 chiuderà il cartellone del girone il Gorla Cantù che a Casnate alle ore 21 ospiterà il sempre ostico Mandello per provare a riprendere il cammino dopo l'ultimo stop subito a Morbegno.

Il programma del 4° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 3 dicembre ore 21.30 Varedo-Le Bocce Erba (andata 68-65), Calolziocorte-Morbegno, Lentate-Desio; sabato 4 ore 21 Gorla Cantù-Mandello (andata 52-58).

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 16; Calolziocorte 14; Mandello 12; Desio, Morbegno, Varedo 10; Gorla Team Abc Cantù 8; Basket Groane Lentate 0.