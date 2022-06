Basket C Silver, strepitosa Le Bocce Erba: ieri nel match d'andata ha travolto gli Aironi per 74-46

Basket C Silver: si sono aperti i playoff del tabellone blu lombardo.

Basket C Silver: la squadra di coach Fracassa mercoledì 8 nel ritorno in trasferta dovrà difendere il +28 per volare in semifinale

Sono iniziati in maniera fragorosa i playoff del campionato di basket C Silver per Le Bocce Erba. La squadra diretta da coach Arturo Fracazsa ieri ha vinto in casa la gara d'andata dei quarti di finale nel tabellone blu superando nettamente una delle grandi favorite della vigilia Aironi Robbio con un netto 74-46. Erba padrona del campo fin dalle prime battute ma poi addirittura travolgente nella seconda parte di gara concedendo poco o nulla agli ospiti. Ora Le Bocce potrà affrontare il match di ritorno in programma mercoledì 8 in trasferta con un clamoroso + 28 da gestire e difendere per volare in semifinale.

Le Bocce Erba - Pall. Aironi Robbio 74 - 46

Parziali 23-13, 37-23, 52-33

Erba: Stillo Francesco 13, Colombo Tommaso 10, Corti Gianluca 10, Rigamonti Andrea 8, Valsecchi Lorenzo 8, Smaniotto Simone 7, Arnaboldi Edoardo 5, Meroni Marco 5, Losa Riccardo 4, Spreafico Marco 4, Sirtori Vittorio, Sivaglieri Giorgio ne. All. Fracassa.

Robbio: Kobets Oleksandr 13, Tardito Luca 11, Appendini Stefano 10, Gallina Filippo 5, Ratti Ariele 4, Bovio Carlo Alberto 2, Grugnetti Fabio 1, Castano Tommaso, Pozzi Edoardo, Piccio Samuele, Comelli Giovanni ne, Gabetta Filippo ne. All. Zanotti.

I risultai dell'andata dei quarti di finale del tabellone Blu serie C Silver

Sabato 4 Excelsior Bergamo (8° verde)-Marnatese (1° Blu) 48-71, Morbegno (5° Blu)-Sanmaurense Pavia (4° giallo) 54-64; domenica 5 ore 18.30 Le Bocce Erba (7° blu)-Aironi Robbio (2° giallo) 74-46, OSAL Novate (6° giallo)-Ombriano Basket 2004 (3° verde) 62-54.

Il programma dei quarti di finale del tabellone Blu serie C Silver

Mercoledì 8 giugno ore 21 Marnatese-Excelsior Bergamo (1-0), Sanmaurense-Morbegno (1-0); ore 21.15 Aironi Robbio-Le Bocce Erba (0-1), ore 21.30 Ombriano-Novate (0-1).