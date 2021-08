Basket C Silver, Team Abc Cantù e Le Bocce Eba inserite nel girone Blu2 lombardo

Basket C Silver: definita la composizione del campionato regionale 2021/22 con due squadre lariane.

Basket C Silver le due rappresentanti nostrane se la vedranno con Desio, Morbegno, Lentate, Varedo, Calolziocorte e Mandello

Il Comitato Fip della Lombardia ha reso noto l'elenco delle squadre aventi di diritto a partecipare al prossimo campionato di basket C Silver 2021/22 che vedrà al via anche due formazioni nostrane: il Team Abc Cantù di coach Mattia Costacurta e Le Bocce Erba del neo coach Arturo Fracassa. Entrambe le squadre lariane sono state inserite nel girone Blu2 con Varedo, Mandello, Aurora Desio, Morbegno, Carpe Diem Calolziocorte e Basket Groane Lentate.

ECCO LA COMPOSIZIONE GIRONI C SILVER LOMBARDIA

Girone: VERDE 1

054920 Pallacanestro Monteclarense - MONTICHIARI (BRESCIA)

052092 JUNIOR BASKET CURTATONE - CURTATONE (MANTOVA)

016359 CASALMAGGIORE - CASALMAGGIORE (CREMONA)

001100 PELLICO VEROLANUOVA - VEROLANUOVA (BRESCIA)

050003 SAN PIO X MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)

008775 PALL. QUISTELLO 1996 - QUISTELLO (MANTOVA)

039082 VIADANA - VIADANA (MANTOVA)

006272 MANERBIO - MANERBIO (BRESCIA)

Girone: VERDE 2

016366 TEAM 86 VILLASANTA - VILLASANTA (MONZA BRIANZA)

003835 OMBRIANO BASKET 2004 - CREMA (CREMONA)

010530 BASKET OME 01 - OME (BRESCIA)

046215 BOTTANUCO BASKET - BOTTANUCO (BERGAMO)

050000 BLU OROBICA BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)

100341 ROBUR ET FIDES SOMAGLIA - SOMAGLIA (LODI)

052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 - MONZA (MONZA BRIANZA)

003146 EXCELSIOR BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)

Girone: GIALLO 1

000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)

052877 CUS MILANO - MILANO (MILANO)

000107 A|X Armani Exchange Olimpia Milano - MILANO (MILANO)

000839 O.SA.L. NOVATE - NOVATE MILANESE (MILANO)

000814 SAN PIO X MILANO - MILANO (MILANO)

023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)

055514 MI GAMES MILANO - MILANO (MILANO)

002996 RONDINELLA 1955 - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)

Girone: GIALLO 2

051223 NUOVA OLYMPIA VOGHERA - VOGHERA (PAVIA)

006279 SANMAURENSE PAVIA - PAVIA (PAVIA)

052115 CERRO MAGGIORE - CERRO MAGGIORE (MILANO)

046286 AIRONI ROBBIO - ROBBIO (PAVIA)

012588 ARDENS SEDRIANO - SEDRIANO (MILANO)

046273 SETTIMO BASKET - SETTIMO MILANESE (MILANO)

028107 BASKET LEGNANO 91 - LEGNANO (MILANO)

000522 ARCADIS CORSICO - CORSICO (MILANO)

Girone: BLU 1

034338 CAMPUS VARESE - VARESE (VARESE)

000467 BASKET VENEGONO - VENEGONO SUPERIORE (VARESE)

025663 CASORATESE - CASORATE SEMPIONE (VARESE)

025656 Virtus Luino - LUINO (VARESE)

004551 U.S. MARNATESE - MARNATE (VARESE)

010542 DAVERIO - DAVERIO (VARESE)

001099 VIRTUS OLONA - FAGNANO OLONA (VARESE)

002601 PALL. CASTRONNO - CASTRONNO (VARESE)

Girone: BLU 2

035353 AURORA DESIO - DESIO (MONZA BRIANZA)

000876 MORBEGNO 70 - MORBEGNO (SONDRIO)

000965 ABC CANTU' - CANTU' (COMO)

000233 VAREDO - VAREDO (MONZA BRIANZA)

000461 MANDELLO LARIO - MANDELLO DEL LARIO (LECCO)

018039 NUOVO BASKET GROANE 2005 - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)

007661 CASA DELLA GIOVENTU' ERBA - ERBA (COMO)

015876 CARPE DIEM CALOLZIOCORTE - CALOLZIOCORTE (LECCO)