Team Abc cantù e Le BOcce Erba al via nel campionato C Silver 2021/22
Basket C Silver, Team Abc Cantù e Le Bocce Eba inserite nel girone Blu2 lombardo
Definita la composizione del campionato regionale 2021/22 con due squadre lariane.
Basket C Silver: definita la composizione del campionato regionale 2021/22 con due squadre lariane.
Basket C Silver le due rappresentanti nostrane se la vedranno con Desio, Morbegno, Lentate, Varedo, Calolziocorte e Mandello
Il Comitato Fip della Lombardia ha reso noto l'elenco delle squadre aventi di diritto a partecipare al prossimo campionato di basket C Silver 2021/22 che vedrà al via anche due formazioni nostrane: il Team Abc Cantù di coach Mattia Costacurta e Le Bocce Erba del neo coach Arturo Fracassa. Entrambe le squadre lariane sono state inserite nel girone Blu2 con Varedo, Mandello, Aurora Desio, Morbegno, Carpe Diem Calolziocorte e Basket Groane Lentate.
Elenco società C Silver Lombardia
000107 PALL.OLIMPIA MILANO SSRL - MILANO (MILANO)
000233 POL. VAREDO A.S.D. - VAREDO (MONZA BRIANZA)
000461 POL. DIL. MANDELLO LARIO - MANDELLO DEL LARIO (LECCO)
000467 A.S.D. BASKET VENEGONO - VENEGONO SUPERIORE (VARESE)
000520 NUOVA ARGENTIA PALLAC. A.S.D. - GORGONZOLA (MILANO)
000522 A. DIL. BASKET CORSICO - CORSICO (MILANO)
000814 A.DIL. PALL. RAG. S.PIO X - MILANO (MILANO)
000839 G.S. O.SA.L. NOVATE A.S.D. - NOVATE MILANESE (MILANO)
000876 A.S.DIL. MORBEGNO 70 - MORBEGNO (SONDRIO)
000965 A.DIL. TEAM ABC CANTU' - CANTU' (COMO)
001099 VIRTUS OLONA ASD - FAGNANO OLONA (VARESE)
001100 A.S.D. G.S. S A S PELLICO - VEROLANUOVA (BRESCIA)
002601 G.S. PALL. CASTRONNO A.S.D. - CASTRONNO (VARESE)
002996 POL. RONDINELLA A.S.D. 1955 - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
003146 S.S. DIL. EXCELSIOR - BERGAMO (BERGAMO)
003835 A.DIL. OMBRIANO BASKET 2004 - CREMA (CREMONA)
004551 U.S. MARNATESE BASKET A.S.D. - MARNATE (VARESE)
006272 ASD MANERBIO BASKET - MANERBIO (BRESCIA)
006279 U.S.D.BASKET SANMAURENSE PAVIA - PAVIA (PAVIA)
007661 CASA DELLA GIOVENTU' A.S.D. - ERBA (COMO)
008775 A.S.D. PALL. QUISTELLO 1996 - QUISTELLO (MANTOVA)
010530 A.S. BASKET OME 01 - OME (BRESCIA)
010542 A.S.D. POL. DAVERIO - DAVERIO (VARESE)
012588 ASD ARDENS BASKET SEDRIANO - SEDRIANO (MILANO)
015876 A.DIL. CARPE DIEM BASKET - CALOLZIOCORTE (LECCO)
016359 A.DIL. BASKET CASALMAGGIORE - CASALMAGGIORE (CREMONA)
016366 A.S.D. TEAM 86 BK VILLASANTA - VILLASANTA (MONZA BRIANZA)
018039 A.D. NUOVO BASKET GROANE 2005 - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)
023189 A.S.DIL. O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)
025656 Pallacanestro Virtus Luino A.S.D. - LUINO (VARESE)
025663 G.S. CASORATESE A.S.D. - CASORATE SEMPIONE (VARESE)
028107 BASKET LEGNANO 91 - LEGNANO (MILANO)
034338 A.S.DIL. CAMPUS VARESE - VARESE (VARESE)
035353 US PALL. AURORA DESIO 94 - DESIO (MONZA BRIANZA)
039082 A.S.D. VIADANA BASKET - VIADANA (MANTOVA)
046215 BOTTANUCO BASKET A.S.DIL. - BOTTANUCO (BERGAMO)
046273 SETTIMO BASKET A.S.D. - SETTIMO MILANESE (MILANO)
046286 ASD AIRONI PALL. ROBBIO - ROBBIO (PAVIA)
050000 A.S.DIL. BLU OROBICA - BERGAMO (BERGAMO)
050003 ASS. POL. DIL. SAN PIO X - MANTOVA (MANTOVA)
051223 A.D. NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA - VOGHERA (PAVIA)
052092 JUNIOR BASKET CURTATONE ASD - CURTATONE (MANTOVA)
052115 A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE - CERRO MAGGIORE (MILANO)
052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ASD - MONZA (MONZA BRIANZA)
052877 CUS MILANO A.S.D. - MILANO (MILANO)
054920 Pallacanestro Monteclarense - MONTICHIARI (BRESCIA)
055514 MI GAMES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NON RICONOSCIUTA - MILANO (MILANO)
100341 ROBUR ET FIDES ASD - SOMAGLIA (LODI)
ECCO LA COMPOSIZIONE GIRONI C SILVER LOMBARDIA
Girone: VERDE 1
054920 Pallacanestro Monteclarense - MONTICHIARI (BRESCIA)
052092 JUNIOR BASKET CURTATONE - CURTATONE (MANTOVA)
016359 CASALMAGGIORE - CASALMAGGIORE (CREMONA)
001100 PELLICO VEROLANUOVA - VEROLANUOVA (BRESCIA)
050003 SAN PIO X MANTOVA - MANTOVA (MANTOVA)
008775 PALL. QUISTELLO 1996 - QUISTELLO (MANTOVA)
039082 VIADANA - VIADANA (MANTOVA)
006272 MANERBIO - MANERBIO (BRESCIA)
Girone: VERDE 2
016366 TEAM 86 VILLASANTA - VILLASANTA (MONZA BRIANZA)
003835 OMBRIANO BASKET 2004 - CREMA (CREMONA)
010530 BASKET OME 01 - OME (BRESCIA)
046215 BOTTANUCO BASKET - BOTTANUCO (BERGAMO)
050000 BLU OROBICA BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)
100341 ROBUR ET FIDES SOMAGLIA - SOMAGLIA (LODI)
052550 FORTI E LIBERI MONZA 1878 - MONZA (MONZA BRIANZA)
003146 EXCELSIOR BERGAMO - BERGAMO (BERGAMO)
Girone: GIALLO 1
000520 NUOVA ARGENTIA GORGONZOLA - GORGONZOLA (MILANO)
052877 CUS MILANO - MILANO (MILANO)
000107 A|X Armani Exchange Olimpia Milano - MILANO (MILANO)
000839 O.SA.L. NOVATE - NOVATE MILANESE (MILANO)
000814 SAN PIO X MILANO - MILANO (MILANO)
023189 O.S.L. GARBAGNATE - GARBAGNATE MILANESE (MILANO)
055514 MI GAMES MILANO - MILANO (MILANO)
002996 RONDINELLA 1955 - SESTO SAN GIOVANNI (MILANO)
Girone: GIALLO 2
051223 NUOVA OLYMPIA VOGHERA - VOGHERA (PAVIA)
006279 SANMAURENSE PAVIA - PAVIA (PAVIA)
052115 CERRO MAGGIORE - CERRO MAGGIORE (MILANO)
046286 AIRONI ROBBIO - ROBBIO (PAVIA)
012588 ARDENS SEDRIANO - SEDRIANO (MILANO)
046273 SETTIMO BASKET - SETTIMO MILANESE (MILANO)
028107 BASKET LEGNANO 91 - LEGNANO (MILANO)
000522 ARCADIS CORSICO - CORSICO (MILANO)
Girone: BLU 1
034338 CAMPUS VARESE - VARESE (VARESE)
000467 BASKET VENEGONO - VENEGONO SUPERIORE (VARESE)
025663 CASORATESE - CASORATE SEMPIONE (VARESE)
025656 Virtus Luino - LUINO (VARESE)
004551 U.S. MARNATESE - MARNATE (VARESE)
010542 DAVERIO - DAVERIO (VARESE)
001099 VIRTUS OLONA - FAGNANO OLONA (VARESE)
002601 PALL. CASTRONNO - CASTRONNO (VARESE)
Girone: BLU 2
035353 AURORA DESIO - DESIO (MONZA BRIANZA)
000876 MORBEGNO 70 - MORBEGNO (SONDRIO)
000965 ABC CANTU' - CANTU' (COMO)
000233 VAREDO - VAREDO (MONZA BRIANZA)
000461 MANDELLO LARIO - MANDELLO DEL LARIO (LECCO)
018039 NUOVO BASKET GROANE 2005 - LENTATE SUL SEVESO (MONZA BRIANZA)
007661 CASA DELLA GIOVENTU' ERBA - ERBA (COMO)
015876 CARPE DIEM CALOLZIOCORTE - CALOLZIOCORTE (LECCO)