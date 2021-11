Basket C Silver torna a vincere la capolista Erba, cade in Valtellina il Team Abc Cantù

Pallacanestro MInors risultati

Basket C Silver si è chiuso il 3° turno di ritorno del girone Blu2.

Si è chiuso ieri sera il 3° turno di ritorno del campionato di basket C Silver che nel girone Blu2 ha visto il ritorno alla vittoria della capolista Le Bocce Erba che nel testacoda domenicale ha superato in casa il Lentate per 68-46. Sconfitta esterna invece per il Gorla Cantù battuto a Morbegno per 74-68 dopo che era partito forte e aveva anche comandato a lungo.

I risultati del 3° turno di ritorno del girone Blu2

Morbegno - Gorla Cantù 74 - 68 (15-25, 45-43, 61-55. Morbegno: Biavaschi 19, Gottari 19, Del Barba 15, Eerikhinaryu Elias 12, Abdou 5, Manni 4, Broggi, Colli, D. Del Barba, Folzani, Pace, Salvadori , All. Ronconi.

Gorla: Borsani 21, Tarallo 11, Brembilla 10, Elli 9, Maduka 6, Terragni 5, Tosetti 3, Ndubuisi 3, Chiappa, Meroni, Milici, Trombetta. All. Costacurta.

Le Bocce Erba - Nuovo Basket Groane Lentate 68 - 46 (12-5 , 29-18 , 50-30)

Le Bocce: Colombo 15, Smaniotto 11, Arnaboldi 8, Corti 8, Meroni 6, Losa 5, Rigamonti 5, Sirtori 3, Spreafico 3, Stillo 2, Valsecchi 2, Sivaglieri. All. Fracassa.

Lentate: Casadio 9, Bianchi 7, Galasso 7, Castelli 6, Sampietro 6, Del Pero 5, Bartesaghi 4, Novati 2, Di Guglielmo ne, Lanzi ne, Olgiati ne, S. Livio ne, All. Biraghi.

Mandello Lario - Polisportiva Varedo 54 - 61 Parziali 15-17, 30-29, 40-51

Aurora Desio - Carpe Diem Calolziocorte 66 - 71 Parziali 19-18, 35-33, 51-51

La classifica del girone Blu2

Le Bocce Erba 16; Calolziocorte 14; Mandello 12; Desio, Morbegno, Varedo 10; Gorla Team Abc Cantù 8; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 4° turno di ritorno del girone Blu2

Venerdì 3 dicembre ore 21.30 Varedo-Le Bocce Erba (andata 68-65), Calolziocorte-Morbegno, Lentate-Desio; sabato 4 ore 21 Gorla Cantù-Mandello (andata 52.58)