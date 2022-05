Basket C Silver turno casalingo favorevole per Cantù ma negativo per Erba

Pallacanestro minors risultati

Basket C Silver il Gorla supera a Casnate il Campus Varese mentre Le Bocce si arrende nel finale alla Casoratese

Si è giocato il 13° turno della seconda fase del campionato di basket C Silver in Lombardia. Nel girone Blu successo importate del Gorla Cantù che in casa ha regolato il Campus Varese salendo così a quota 22 punti. Passo falso interno invece ieri per Le Bocce Erba che dopo aver condotto per 30' si è arresa nel finale alla Casoratese ma resta in zona playoff a tre turni dalla fine.

Il tabellino di

Gorla Cantù - Campus Varese 73 - 62

Parziali 16-10, 41-24, 53-41

Gorla Cantù: Brembilla Davide 13, Terragni Pietro 11, Moscatelli Pietro 10, Greppi Riccardo 9, Meroni Gregorio 8, Trombetta Luca 7, Ndubuisi Chika Timothy 6, Redaelli Filippo 4, Clerici Filippo 3, Tosetti Carlo 2, Chiappa Federico, Maduka Ebuka. All. Costacurta Mattia.

Campus Varese: Carità Claudio 21, Ghezzi Lorenzo 10, Magugliani Francesco 7, Spertini Roberto 6, Veronesi Edoardo 5, Assui Elisee 4, Napolitano Giorgio 3, Pavese Lorenzo 3, Rovera Riccardo 3, Rosso Lorenzo, Volpe Alessandro. All. Botti.

Le Bocce Erba - Casoratese 60 - 69 Parziali 18-14, 30-25, 45-43 Erba: Arnaboldi Edoardo 13, Spreafico Marco 10, Stillo Francesco 10, Colombo Tommaso 9, Losa Riccardo 8, Valsecchi Lorenzo 8, Corti Gianluca 1, Sivaglieri Giorgio 1, Citterio Andrea, Sironi Daniele, Sirtori Vittorio, Smaniotto Simone, All. Fracassa. Casoratese: Bernardi Gioiele 18, Puricelli Daniele 18, Bellotti Giorgio 14, Magnani Edoardo 5, Calcaterra Luca 4, Croci Andrea 3, Occhetta Francesco 3, Ferrario Andrea 2, Calcaterra Marco 2, Bamba Ben Alex, Dagri Giorgio, Pigozzi Leonardo. All. Remonti.

Il programma del 13° turno, 5° del girone di ritorno Blu

Venerdì 6 maggio ore 21 Desio-Venegono 53-62, Groane-Fagnano Olona 90-51, Calolziocorte-Luino 72-66, Varedo-Daverio 65-61; sabato 7 ore 20.45 Gorla Cantù-Campus Varese 73-62, Marnatese-Mandello 86-80, Castronno-Morbegno 73-71; domenica 8 ore 18 Le Bocce Erba-Casoratese 60-69.

La nuova classifica del girone Blu

Marnatese 50; Castronno 40; Casoratese 36; Morbegno 34; Luino, Calolziocorte, Daverio 32; Erba 30; Mandello 28; Varedo 24; Desio, Gorla Cantù, Venegono 22; Campus Varese 12; Fagnano Olona 10, Groane Lentate 4.

Il programma del 14° turno, 6° del girone di ritorno Blu

Venerdì 13 maggio ore 21 Luino-Cantù, Fagnano Olona-Varedo, Venegono-Mandello, Daverio-Desio, Calolziocorte-Marnatese; sabato 14 Casoratese-Lentate, Morbegno-Campus Varese; domenica 15 ore 18 Le Bocce Erba-Castronno,