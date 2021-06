Basket C Silver ufficiale il Gorla Cantù apre il 1° turno sabato 5 in casa contro Cusano

Basket C Silver definita la griglia playoff del campionato lombardo.

Basket C Silver per i brianzoli gara 2 in trasferta mercoledì 6, eventuale bella a Casnate sabato 12 giugno

Si è definita la griglia dei playoff del campionato lombardo di basket C Silver 2020/21. Stabiliti anche orari e sedi del primo turno che vedrà l'unica rappresentante nostrana il Gorla Team ABC Cantù debuttare in casa sabato 5 giugno a Casnate alle ore 21 (arbitri Cazzaniga-Tran) contro il Cusano Milanino. La gara di ritorno è prevista per mercoledì 9 a Cusano (ore 21) mentre per l'eventuale bella si tornerebbe a Casnate sabato 12 giugno alle ore 21. Gorla che si prepara al debutto come spiega il vice mattia Costacurta: "Siamo dove volevamo essere. Ci siamo meritati i playoff e ora vogliamo passare il turno. Affrontiamo Cusano che conosciamo molto bene per averlo affrontato ben tre volte in stagione. Vogliamo dare il massimo per qualificarci".

Questa la griglia completa dei playoff C Silver Lombardia

(D1) Marnatese Basket - (D4) Basket Legnano 91

(E2) Sanmaurense Pavia - (E3) Nuova Olympia Voghera:

(C2) ABC Cantù - (C3) CSC Cusano Milanino

(A2) Manerbio Basket - (A3) JB Ch@llenge Curtatone

(B1) Persico Seriana Basket - (B4) Bottanuco Basket

(A1) Lic Sas Pellico Verolanuova - (A4) Ospitaletto Basket

(D2) CMT Luino - (D3) Pall, Castronno

(E1) Cerro Maggiore - (E4) ASD Ardens Basket Sedriano

(B2) Bellini Gorle - (B3) Bluorobica Bergamo

(C1) Nuova Argentia Gorgonzola - (C4) Pezzini Morbegno

Classifica finale del girone C

Nuova Argentia Gorgonzola 22; Gorla Cantù 20; Cusano Milanino, Morbegno, Novate 12; Garbagnate 6.