Basket C Silver: si è chiuso nel weekend l'11° turno d'andata del girone Blu Lombardo.

Basket C Silver: un ottimo Appiano gioca alla pari il posticipo ma nel finale cede a Villasanta

Non basta una grande prova all'Appiano Gentile per strappare il referto rosa sul campo del Villasanta nel posticipo domenicale del campionato di basket C Silver. Ieri infatti la squadra di coach Matteo Bonassi ha giocato alla pari per tutti i 40' ma si è dovuta arrendere solo nel finale per 72-69. Sugli scudi Marco Novati top scorer ben spalleggiato da Jacopo Gorla e Riccardo Borsani ma tutta la prestazione corale fa ben sperare in casa Indipendente in vista delle ultime due gare del girone d'andata.

Il tabellino di Villasanta - Indipendente Appiano 72 - 69

Parziali 15-13, 36-33, 51-45

Villasanta: Monguzzi Francesco 29, Bettoschi Bogdan 11, Leggiero Michele 10, Moscatelli Marco 9, Mladenovic Marko 6, Frosi Manuel 4, Marchisio Alessandro 3, Dellavalle Daniele, Paganotto Federico, Terruzzi Matteo, Brambilla Cristian ne, Colombo Mirko ne, All. Bonfio.

Appiano Gentile: Novati Marco 16, Gorla Jacopo 11, Borsani Riccardo 10, Leva Matteo 9, Tomaselli Jacopo 9, Clerici Alex 8, Castelli Alessandro 6, Ferloni Simone, Luraschi Luigi, Lanzi. All. Bonassi

Il programma dell’11° turno d'andata del girone Blu

Venerdì 2 dicembre Bottanuco-Gorla Cantù 69-75, Busnago-Varedo 70-61, Mandello-Vimercate 73-51; sabato 3 ore 18 Virtus Gorle-Le Bocce Erba 84-59, Morbegno-Rondinella 81-73; domenica 4 ore 18 Villasanta-Indipendente Appiano 72-69, Novate-Calolziocorte 72-70.

La classifica girone Blu

Novate 20; Busnago 16; Calolziocorte, Gorla Cantù, Villasanta 14; Bottanuco, Gorle, Morbegno 12; Le Bocce Erba 10; Vimercate, Appiano 8; Varedo, Mandello 6; Rondinella 0.

Il programma del 12° turno d'andata del girone Blu

Mercoledì 7 dicembre Rondinella Sesto-Novate; venerdì 9 dicembre ore 21.30 Calolziocorte-Gorla Cantù, Bottanuco-Gorle, Varedo-Mandello, Vimercate-Binzago; domenica 11 ore 18 Le Bocce Erba-Villasanta; mercoledì 21 ore 21.30 Appiano Gentile-Morbegno.