Basket C Silver, Varedo bestia nera delle squadre lariane: dopo Erba cade anche il Gorla Cantù

Si è chiuso male per i lariani il 5° turno d'andata del campionato di basket C Silver. Questa sera infatti il Gorla Cantù si è dovuto arrendere in casa come era capitato sette giorni fa a Le Bocce Erba, al Varedo che su parquet di Casnate si è imposto per 75-84. Ospiti che sono partiti forte e hanno poi controllato ogni tentativo di rimonta dei giovani canturini di coach Mattia Costacurta che rimangono così a quota 2 punti.

Il tabellino di GORLA TEAM ABC GORLA CANTU’ - POLISPORTIVA VAREDO 75-84

(12-19, 35-43, 52-62)

Gorla Cantù: Terragni 5, Borsani 8, Redaelli, Tosetti 4, Elli, Moscatelli 11, Milici 4, Brembilla 15, Trombetta 4, Tarallo 11, Maduka 13, Ndubuisi. All. Costacurta, Vice All. Pozzoli, Poletto.

Polisportiva Varedo: Pessina, Fumagalli, Castellazzi, Riboldi, Spreafico 24, Chiesa 11, Sormani 7, Aledjou 6, Carolo 7, Galli 15, Torchio, Novati 14. All. Gatti, Vice All. Ferrario, Chiorboli.

Il programma del 5° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 22 ottobre Aurora Desio-Le Bocce Erba 47-61 (14-13, 22-30, 33-45), Calolziocorte-Mandello 71-60, Basket Groane Lentate-Morbegno 68-78; sabato 23 ore 21 Gorla Cantù-Varedo 75-84.

La classifica del girone Blu2

Mandello, Le Bocce Erba 8; Desio, Calolziocorte, Morbegno 6; Varedo 4; Gorla Team Abc Cantù 2; Basket Groane Lentate 0.

Il programma del 6° turno d’andata del girone Blu2

Venerdì 29 ottobre Mandello-Dessio, ore 21.15 Gorla Cantù-Calolziocorte, Varedo-Lentate; sabato 30 ore 21 Morbegno-Le Bocce Erba.