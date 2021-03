Basket C Silver domani il Gorla Cantù riceve la Nuova Argentia Gorgonzola

Basket C Silver, è già vigilia di campionato nel girone C per il club brianzolo.

Basket C Silver la sfida si giocheà alle ore 21.30 sul parquet del Palafrancescucci di Casnate con Bernate

E’ già vigilia di campionato per il campionato lombardo di basket C Silver e per l’unica rappresentante lariana il Gorla Team Abc Cantù. La squadra di coach Sergio Borghi che all’esordio ha vinto battendo in trasferta il Cusano Milanino domani, venerdì 12 marzo, debutterà nella sua nuova casa del Palafrancescucci di Casnate con Bernate dove alle ore 21.30 (arbitri Lonati-Invernizzi) ospiterà la Nuova Argentia Gorgonzola che nel primo turno ha perso a domicilio contro Novate.

“Noi sismo partiti molto bene -ammette lo staff tecnico canturino- i nostri giovani hanno avuto un impatto molto buono su questo campionato senior a cui molti di loro non sono abituati. Ora vogliamo continuare a crescere ma non prepariamo le partite sui nostri avversari che conosciamo poco ma puntiamo a concentrarci su noi stessi. Nella prima parte di programmazione abbiamo puntato maggiormente sulla ripresa atletica e fisica, ora stiamo lavorando di più su concetti di gioco e tecnici. Abbiamo la possibilità di giocare senza troppe pressioni puntando a far crescere ulteriormente i nostri ragazzi che scendono sempre in campo con grande voglia di giocare e vincere le partite”.

Il programma del 2° turno del girone C di serie C Silver

Venerdì 12 marzo ore 21.30 Gorla-Cantù-Nuova Argentia Gorgonzola, Garbagnate-Cusano Milanino; domenica 14 Novate-Pezzini Morbegno.

Classifica del girone C di serie C Gold

Gorla Cantù, Pezzini Morbegno, Novate 2; Nuova Argenti Gorgonzola, Cusano Milanino, Garbagnate 0.