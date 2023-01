Basket C Silver, venerdì 13 nerissimo per Erba e Appiano Gentile entrambe ko

Basket C Silver: si è aperto ieri il ritorno nel girone Blu Lombardo.

Basket C Silver: stasera big match a Casnate tra seconde in classifica: Gorla Cantù-Busnago

Venerdì 13 da paura e negativissimo per due squadre nostrane nel campionato di basket C Silver. Inizia davvero male infatti il 2023 e il girone di ritorno per Le Bocce Erba e Indipendente Appiano Gentile entrambe sconfitte ieri sera. Le Bocce è caduta sul campo del Calolziocprte in una partita equilibrata ma che l'ha vista sempre inseguire. Brutto tonfo casalingo per Appiano stoppato in casa dal fanalino di coda Rondinella Sesto. Oggi invece il big match a Casnate con il Gorla Cantù che porta l'assalto alla pari classifica Busnago.

Carpe Diem Calolziocorte - Le Bocce Erba 70 - 64

Parziali 16-12, 35-29, 56-48

Calolziocorte:Rusconi Martino 17, Tentori Filippo 14, Crippa Michele 13, Pirovano Mattia 11, Castagna Francesco 7, Longhi Samuele 5, Meroni Leonardo 3, Crippa Riccardo, Mazzoleni Thomas, Paduano Simone, Carcano Giorgio ne, Minari Simone ne, All. Mazzoleni.

Le Bocce Erba:Arnaboldi Edoardo 17, Allevi Alessandro 10, Smaniotto Simone 10, Stillo Francesco 9, Colombo Tommaso 6, Pagani Stefano 6, Cagnazzo Stefano 2, Corti Gianluca 2, Meroni Marco 2, Caimi Francesco, Sironi Daniele, Spreafico Marco. All. Fracassa.

Indipendente Appiano - Rondinella Sesto 67 - 72

Parziali 19-20, 37-39, 47-55

Appiano: Novati Marco 24, Borsani Riccardo 6, Castelli Alessandro 6, Castelli Federico 6, Tomaselli Jacopo 6, Gorla Jacopo 5, Leva Matteo 5, Lanzi Lorenzo 5, Clerici Alex 3, Ferloni Simone 1, Luraschi Luigi. All. Bonassi.

Rondinella: Carmagnola Andrea 16, Rizzi Antonio 11, Corigliano Carlo 10, Borozenets Nikita 9, Balaara Angelo 7, Galasso Riccardo 6, De Francesco Federico 6, Quarto di Paolo Domenico 6, Cirulia Francesco 1, Bassi Giacomo, De Mezza Giacomo, Sirtori Davide. All. Telesi.

Il programma del 14° turno, 1° di ritorno del girone Blu

Venerdì 13 gennaio ore 21.30 Appiano-Rondinella 67-72, Caloziocorte-Erba 70-64, Vimercate-Morbegno 70-74, Bottanuco-Novate 81-77, Varedo-Gorle 43-54; sabato 14 ore 21.15 Gorla Cantù-Busnago; domenica 15 Villasanta-Mandello.

La classifica girone Blu

Novate 24; Busnago, Gorla Cantù, Bottanuco 18; Villasanta, Calolziocorte, Gorle 16; Morbegno 14; Bocce Erba 12; Appiano, Varedo 10; Vimercate, Mandello 8; Rondinella 2.