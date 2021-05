Basket C Silver venerdì 7 il primo anticipo, sabato 8 tocca al Gorla

Basket C Silver al via la fase ad orologio nel girone C lombardo.

Basket C Silver il Team Abc Cantù debutta in casa alle ore 21 contro la Pezzini Morbegno

E’ già vigilia di fase ad orologio nel campionato lombardo di basket C Silver. Da venerdì 7 maggio infatti si apre la seconda fase del campionato regionale che vede inscritto anche il Gorla Cantù nel girone C. La squadra brianzola di coach Sergio Borghi ha chiuso il girone preliminare al secondo posto a quota 14 punti in virtù di 7 vittorie e 3 sconfitte con743 punti realizzati e 702 subiti. La fase ad orologio prevede quattro partite da giocare due in casa con le squadre che seguono e due in trasferta con le squadre che precedono. Il Gorla aprirà ospitando in casa sabato 8 maggio alle ore 21 la Pezzini Morbegno già battuta per ben due volte in stagione regolare: all’andata in casa per 85-63 e anche al ritorno in Valtellina proprio settimana scorsa per 62-79. La fase ad orologo del girone C si aprirà ufficialmente come detto venerdì 7 maggio con l’anticipo Garbagnate-Gorgonzola.

Programma del 1° turno fase ad orologio girone C

Venerdì 7 maggio Garbagnate-Gorgonzola; sabato 8 maggio ore 21 Gorla Cantù-Pezzini Morbegno, Cusano-Novate,

Questa la classifica aggiornata del girone C al termine della prima fase

Nuova Argentia Gorgonzola, Gorla Cantù 14; Cusano Milanino 10; Pezzini Morbegno, Novate 8; Garbagnate 6.