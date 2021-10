Basket C Silver, venerdì amaro per Erba e Team Abc Cantù entrambe sconfitte

Pallacanestro Minors risultati

Basket C Silver: si è aperto ieri sera, venerdì 15 ottobre 2021, il 4° turno d'andata del girone Blu2 lombardo.

Basket C Silver: Le Bocce perde l'imbattibilità per mano del Varedo, il Gorla si arrende alla capolista Mandello

Venerdì amaro per le squadre comasche impegnate nel campionato di basket C Silver. Il 4° turno d'andata del girone Blu2 infatti ha riservato ieri sera una doppia sconfitta per Le Bocce Erba a cui ha rovinato la festa del debutto casalingo il Varedo, e anche per il Gorla Cantù battuto sul campo della capolista Mandello. Nell'altro match disputato ieri sera il Desio ha superato in casa il Lentate del coach canturino Corrado Bocciarelli. Oggi chiude il cartellone del girone Morbegno-Calolziocorte.

Mandello Lario - Gorla Team ABC Cantù 78 - 52 Parziali 29-12, 46-29, 63-36

Le Bocce Erba - Polisportiva Varedo 65 - 69 Parziali 14-18, 27-40, 46-58

Il programma del 4° turno del girone Blu2 di C Silver

Venerdì 15 ottobre: ore 21 Le Bocce Erba-Varedo 65-69, Mandello-Gorla Cantù 78-52, Desio-Groane Lentate 74-66; sabato 16 Morbegno-Calolziocorte.

Classifica del girone Blu2 di C Silver

Mandello; Le Bocce Erba, Aurora Desio 6; Calolziocorte 4; Morbegno, Team Abc Cantù, Varedo 2; Basket Groane Lentate 0.