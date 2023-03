Basket C: Silver tutto pronto per il terzultimo turno regolare del girone Blu Lombardo.

Basket C: Silver venerdì Appiano contro Villasanta giocare bene ma soprattutto vincere

Ultime tre partite di regular season nel campionato di basket C Silver in Lombardia. Il terzultimo turno si apre oggi, venerdì 24 marzo, con l'Indipendente Appiano Gentile che in casa è chiamato non solo a confermare le ultime belle prestazioni ma soprattutto a fare punti salvezza contro un avversario scomodo e forte come il Villasanta. Sabato sera a Casnate invece di scena il Gorla Cantù che battendo il Bottanuco potrebbe brindare in anticipo alla promozione nella nuova C Regionale. Chiuderà il cartellone nel posticipo domenicale Le Bocce Erba che, archiviato il ko con Cantù, riceverà il Gorle per provare a mettere in cassaforte due punti molto pesanti per classifica e morale.

Il cartellone completo dell'11° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 24 marzo ore 21.30 Appiano Gentile-Villasanta, Varedo-Busnago, Rondinella-Morbegno, Calolziocorte-Novate, Vimercate-Mandello; sabato 25 ore 21.15 Gorla-Bottanuco; domenica 26 ore 18 Le Bocce Erba-Gorle.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 38; Gorla Cantù 36; Busnago 30; Bottanuco, Calolziocorte, Villasanta 26; Gorle 24; Le Bocce Erba 20; Morbegno, Varedo, Vimercate 18; Indipendente Appiano, Mandello 16; Rondinella Sesto 8.