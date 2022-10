Basket C Silver: venerdì di emozioni forti e brividi con il derby Appiano-Cantù

Basket C Silver: tutto pronto per aprire il 6° turno del girone Blu lombardo.

Si annuncia un weekend da brividi ed emozioni forti nel campionato di basket C Silver anche per i colori nostrani. Tutte e tre in campo negli anticipi di questa sera, venerdì 28 ottobre 2022, le squadre lariane che daranno vita a un derby assolutamente da non perdere. Ad Appiano Gentile infatti alle ore 21.30 va in scena l'inedito Indipendente-Gorla Cantù con due squadre divise da soli due punti in classifica ma animate dalla volontà di riscattare le ultime sconfitte. Derby nel derby per Matteo Bonassi coach di Appiano che allena anche nel settore giovanile del Progetto Giovani Cantù.

Sempre venerdì sera in campo anche Le Bocce Erba che sulla scia dello strepitoso successo ottenuto contro Morbegno punta al terzo referto rosa stagionale ospite sul campo del Mandello a sua volta rigenerato dal colpo grosso contro Busmago.

La classifica del girone Blu dopo 5 turni

Novate 10; Busnago, Villasanta 8; Morbegno, Indipendente Appiano Gentile, Bottanuco 6; Gorla Cantù, Varedo, Gorle, Calolziocorte, Vimercate, Le Bocce Erba 4; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.

Il cartellone completo del 6° turno del girone Blu

Venerdì 28 ottobre ore 21.15 Mandello-Erba, ore 21.30 Appiano Gentile-Gorla Cantù, Rondinella-Calolziocorte; sabato 29 Morbegno-Bottanuco, Gorle-Vimercate; domenica 30 Villasanta-Varedo, Novate-Busnago.