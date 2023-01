Basket C Silver, venerdì nero per Le Bocce Erba e Appiano Gentile entrambe al tappeto

Basket C Silver: si è aperto male per le squadre nostrane il 3° turno di ritorno nel girone Blu.

Basket C Silver: stasera tocca al Gorla Cantù che a Casnate alle ore 21.15 ospita il Morbegno

Venerdì nero per due squadre lariane nel campionato di serie C Silver. Ieri sera infatti doppia sconfitta per Le Bocce Erba stoppata sul campo del Bottanuco che aggrava la crisi del team di coach Arturo Fracassa così come per Appiano Gentile che ha dovuto cedere in casa al Vimercate che l'aggancia come Varedo a quota 12. Oggi invece tocca al Gorla Cantù che ospita a Casnate il Morbegno per provare a tornare al secondo posto.

I teballini di

Bottanuco Basket - Le Bocce Erba 70 - 54 Parziali 17-16, 40-28, 51-44

Bottanuco: Sala Nicholas 20, Vitali Marco 15, Farinatti Luca 12, Augeri Andrea 11, Pirotta Giulio 8, Beretta Matteo 2, Tamagnone Norberto 2, Signore Pierluigi, Veber Martin Jr, Baggi, Mazzola, Mazzoleni Marco ne, All. Ronconi.

Erba: Pagani Stefano 9, Stillo Francesco 9, Colombo Tommaso 8, Arnaboldi Edoardo 7, Allevi Alessandro 5, Meroni Marco 5, Smaniotto Simone 4, Corti Gianluca 3, Brambilla Carlo 2, Caimi Francesco 2, Cagnazzo Stefano, Sivaglieri Giorgio, All. Fracassa.

Indipendente Appiano - Di.Po. Vimercate 64 - 75 Parziali 13-19, 31-34, 45-52 Appiano: Clerici Alex 11, Novati Marco 11, Tomaselli Jacopo 11, Leva Matteo 10, Castelli Alessandro 7, Gorla Jacopo 6, Borsani Riccardo 5, Lanzi Lorenzo 3, Castelli Federico, Ferloni Simone, Luraschi Luigi ne, All. Bonassi. Vimercate: Tremolada Stefano 16, Viganò Claudio 14, Barazzetta Luca 11, Formenti Mattia 11, Maconi Filippo 8, Imasuen Spencer 6, Panella Marco 5, Zanchetta Giacomo 4, Biffi Davide, Calabrese Paolo, Mosca Federico, Scolari Giacomo. All. Tassi.

Il programma del 3° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 27 ore 21.15 Bottanuco-Erba 70-54, Busnago-Gorle 84-69. Mandello-Novate 0-20; ore 21.30 Appiano Gentile-Vimercate 64-75, Varedo-Calolziocorte 80-57; sabato 29 ore 21.15 Gorla Cantù-Morbegno; domenica 29 Villasanta-Rondinella.

La classifica del girone Blu

Novate 26; Bottanuco 22; Gorla Cantù, Busnago 20; Calolziocorte, Gorle 18; Villasanta, Morbegno 16; Erba, Appiano, Vimercate, Varedo 12: Mandello 10; Rondinella Sesto 2.