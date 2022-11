Basket C Silver: è vigilia del 9° turno d'andata nel girone Blu lombardo.

Basket C Silver: venerdì sera apripista il Gorla Cantù che cerca il colpo a Mandello

Tutto pronto nel campionato lombardo di basket C Silver per aprire il 9° turno d'andata. Nel girone Blu apripista venerdì sera sarà il Gorla Team Abc Cantù di coach Mattia Costacurta che renderà visita al Mandello, penultimo in classifica, per provare ad avvalorare il suo buon momento di forma e risultati.

Le altre due squadre lariane invece saranno di scena nei posticipi domenicali. Le Bocce Erba riceverà il Varedo per continuare la sua rincorsa alle zone nobili del girone mentre l'Indipendente Appiano Gentile di coach Matteo Bonassi è chiamata all'impresa sul campo della capolista Novate. Non è un momento facile per il team appianese che reduce da ben quattro ko di fila ora dovrà rendere visita anche alla prima della classe.

Il programma del 9° turno d’andata del girone Blu

Venerdì 18 novembre ore 21.15 Mandello-Gorla Cantù, Bottanuco-Villasanta, Vimercate-Calolziocorte; sabato 19 Gorle-Morbegno, Busnago-Rondinella Sesto; domenica 20 ore 18 Le Bocce Erba-Varedo, Novate-Appiano Gentile.

La classifica del girone Blu

Novate 14; Busnago, Villasanta 12; Calolziocorte 10; Morbegno, Gorla Team Abc Cantù, Vimercate, Le Bocce Erba, Virtus Gorle, Bottanuco 8; Indipendente Appiano Gentile, Varedo 6; Mandello 2; Rondinella Sesto 0.