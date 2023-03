Basket C Silver: è vigilia del 9° turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: venerdì sera aprono gli anticipi Varedo-Erba e Appiano-Novate

Nel campionato di basket C Silver lombardo è già tutto pronto per le prime palle a due del 9° turno di ritorno. Nel girone Blu venerdì in campo per due portacolori nostrane. Le Bocce Erba sulla scia di quattro successi nelle ultime cinque gare renderà visita al Varedo (ore 21.30 arbitri Mainetti-Basile) per provare ad avvalorare il suo buon momento. In contemporanea turno casalingo a dir poco arduo per l'Indipendente Appiano Gentile che riceverà (ore 21.30 arbitri Bernardi-Martinetti) la capolista Novate reduce dallo stop casalingo contro Cantù. Proprio il Gorla Cantù è la squadra del momento e sarà di scena sabato sera tra le mura amiche di Casante dove ospiterà il Mandello (ore 21.15 arbitri Sangalli-Maggioni) per impreziosire ulteriomente il suo magico cammino che l'ha porta al secondo posto del girone.

Il cartellone completo del 9° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 10 marzo ore 21.30 Varedo-Erba, Appiano Gentile-Novate, Rondinella-Busnago, Calolziocorte-Vimercate; sabato 11 ore 21.15 Cantù-Mandello; domenica Villasanta-Bottanuco.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 34; Gorla Cantù 32; Bottanuco, Busnago 26; Gorle 24; Villasanta, Calolziocorte 22; Le Bocce Erba 20; Morbegno 18; Indipendente Appiano, Varedo, Vimercate 16: Mandello 14; Rondinella Sesto 8.