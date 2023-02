Basket C Silver: si è chiuso il 5° turno di ritorno del girone Blu lombardo.

Basket C Silver: weekend magico per le lariane: dopo Appiano vincono anche Erba e Cantù

Weekend davvero magico per le tre squadre lariane nel campionato di basket C Silver che hanno centrato un bel tris vincente. Dopo il successo nell'anticipo di venerdì dell'Appiano Gentile infatti hanno vinto sia Le Bocce Erba sabato a Morbegno che ieri il Gorla Cantù che sbancando in volata Villasanta si è confermato al secondo posto. E settimana prossima fari puntati sul derby Cantù-Appiano.

Il tabellino di Morbegno - Le Bocce Erba 68 - 75

Parziali 21-15, 29-38, 49-53

Le Bocce Erba: Colombo Tommaso 15, Allevi Alessandro 12, Stillo Francesco 12, Brambilla Carlo 11, Arnaboldi Edoardo 9, Smaniotto Simone 8, Corti Gianluca 3, Spreafico Marco 3, Caimi Francesco 2, Meroni Marco, Pagani Stefano, Sivaglieri Giorgio. All. Pesca.

Italcontrol Team 86 Villasanta - Gorla Cantù 77 - 78

Parziali 14-23, 32-40, 52-55

Gorla Cantù: Tarallo Gabriele 22, Meroni Gregorio 17, Tosetti Carlo 16, Terragni Pietro 7, Toluwa George Miracle 5, Cattaneo Luca 4, Stefanov Rubin 3, Milici Simone 2, Trombetta Luca 2, Clerici Filippo, Elli Stefano, Mazzoleni Alessandro. All. Costacurta.

Il cartellone completo del 5° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 10 ore 21.30 Appiano Gentile-Calolziocorte 59-51, Gorle-Novate 39-81 , Mandello-Busnago 65-80, Bottanuco-Daverio 65-51, Rondinella-Vimercate 90-94; sabato 11 ore 21.15 Morbegno-Erba 68-75; domenica 12 ore 18 Villasanta-Gorla Cantù 77-78.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 30; Bottanuco, Gorla Cantù 26; Busnago 22; Calolziocorte, Gorle 20; Villasanta 18; Morbegno, Le Bocce Erba 16; Varedo, Indipendente Appiano , Vimercate 14: Mandello 10; Rondinella Sesto 2.

Il cartellone completo del 6° turno di ritorno del girone Blu

Venerdì 17 Busnago-Novate, Bottanuco-Morbegno, Caloziocorte-Rondinella, Varedo-Villasanta, Vimercate-Gorle; sabato 18 ore 21.15 Gorla Cantù-Appiano Gentile; domenica 19 ore 18 Le Bocce Erba-Mandello ore 21.30.