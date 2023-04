Basket C Silver: oggi l'ultimo turno di regular season nel girone Blu lombardo.

Basket C Silver: Appiano saluta la categoria ma vuole farlo con una vittoria contro Mandello

E' vigilia dell'ultimo turno di regular season nel campionato di basket C Silver in Lombardia. Nel girone Blu venerdì 14 cala il sipario sull'avventura in categoria, la prima nella sua storia, dell'Indipendente Appiano Gentile che in casa ospiterà il Mandello in una gara ininfluente visto che è già retrocessa.

"Peccato - dice Matteo Bonassi coach dell'Appiano - avremmo voluto che fosse una gara diversa invece è inutile per la classifica ma vogliamo onorare l'impegno. Vogliamo chiudere bene e fare una buona prestazione per noi per terminare questa avventura con una vittoria più che altro per noi".

Ininfluente per la classifica anche l'ultima gara del Gorla Cantù che già certo di essere promosso nella prossima serie C va a Sesto per sfidare a cuor leggero il Rondinella. Trasferta invece più importate quella che attende Le Bocce Erba che già certa del suo ottavo posto nei playoff-playout vuole giocare una buna gara contro la DIPO e provare a vincere per prepararsi al meglio alla seconda fase.

Il cartellone completo dell'13° turno ultimo di ritorno del girone Blu

Venerdì 14 aprile ore 21.15 Rondinella-Cantù, Bottanuco-Busnago, ore 21.30 Varedo-Morbegno, Appiano Gentile-Mandello, Calolziocorte-Gorle, Vimercate-Le Bocce Erba; domenica 16 Villasanta-Novate.

La classifica aggiornata del girone Blu

Novate 42; Gorla Cantù 38; Busnago 32; Villasanta, Bottanuco, Calolziocorte 28; Gorle, Bocce Erba 24; Morbegno 22; Varedo, Vimercate 20; Mandello 18; Indipendente Appiano 16; Rondinella Sesto 8.