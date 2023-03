Basket, Cantù perde la semifinale di Coppa Italia di Serie A2

Molta la delusione: "Ci credevamo tanto a questa Coppa Italia".

Ad avere la meglio la Tramec Cento

Niente da fare per l’Acqua San Bernardo Cantù che perde la semifinale di Coppa Italia di Serie A2 per 77-84 contro la Tramec Cento. La finalissima vedrà affrontarsi i centesi e la Vanoli Cremona, che nel frattempo ha superato la Reale Mutua Torino per 61-68.

"Loro sono stati più bravi di noi, bisogna ammetterlo - le parole di coach Meo Sacchetti - C'è molta delusione per questa sconfitta. Il nostro approccio a inizio del primo e del secondo tempo ha condizionato il match. Siamo arrivati a tre punti da Cento, ma in quel momento non si poteva più sbagliare nulla. Sicuramente dovevamo essere più presenti a rimbalzo, mentre al tiro ci siamo riusciti solo a sprazzi. Domenica abbiamo un'altra partita, visto che ospiteremo Torino. Abbiamo difeso con le qualità che abbiamo, mente loro erano in grande fiducia. Merito loro e demerito nostro. Loro bravi a sfruttare i nostri sbagli. Cosa rifarei? I primi 2 minuti e mezzo del primo tempo e i primi 2 minuti e mezzo del secondo. Abbiamo sbagliato qualche libero di troppo. Queste sono partite con tensione, i giocatori devono abituarsi a giocarle. Adesso pensiamo alla gara con Torino».

Le parole del coach

«Siamo riusciti a reagire tutte le volte che Cantù provava a tornare sotto - il commento di coach Matteo Mecacci - Giornata storica per il nostro club in un'annata storica. Ora ci riposiamo e domani pensiamo alla finale».

"Non siamo stati all'altezza"

«C'è tanta delusione, perché ci credevamo tanto a questa Coppa Italia - precisa Lorenzo Bucarelli - Non siamo stati capaci di giocare la nostra pallacanestro. Ci aspettavamo una prestazione migliore da parte nostra. Non siamo stati bravi e all'altezza di gestire i momenti importanti. Siamo arrivati a -3 e poi abbiamo subito preso un parziale importante. E' mancata la difesa».