Basket Cantù: società ammessa ai campionati lombardi U17 e U15 Eccellenza 2025-26

Pallacanestro giovanile

Prime news importanti per società brianzola in merito alla prossima stagione.

La società cestista di Cantù è stata ammessa per la stagione 2025-2026 con due formazioni formidabili.

Società ammessa

Il comitato Fip Lombardia ha pubblicato l'elenco delle società ammesse a partecipare alla fase regionale dei campionati giovanili d'Eccellenza 2025/26 per la categoria Under17 e Under15 maschile. Tra le 16 ammesse sia al torneo U17 che a quello Under15 figura la Pallacanestro Cantù che nella stagione appena conclusa in queste stesse categoria è arrivata fino alle finali nazionali. Gli U15 biancoblù hanno concluso tra le prime otto in Italia mentre gli U17 si sono laureati vice campioni nazionali.

Società U17 Eccellenza maschile 2025/26

50925 PALL. BRESCIA

000107 OLIMPIA MILANO

000108 PALL. VARESE

012522 VANOLI CREMONA

000105 PALL CANTU’

050000 BLU OROBICA

000109 ROBUR VARESE

039055 AYERS ROCK GALLARATE

035353 AURORA DESIO

055894 POL. MA.GO

000602 URANIA MILANO

052146 ABA LEGNANO

000321 SOCIAL OSA MILANO

012575 BASKET SEREGNO

000928 LIBERTAS CERNUSCO

017132 MILANO3 BASKET

Società Under 15 Eccellenza maschile

000107 OLIMPIA MILANO

000105 PALL. CANTU’

000108 PALL. VARESE

000109 ROBUR VARESE

000321 SOCIAL OSA MILANO

000602 URANIA MILANO

012522 VANOLI CREMONA

014115 PALL. ORZINUOVI

017132 MILANO3 BASKET

035353 AURORA DESIO

050000 BLU OROBICA

050925 PALL. BRESCIA

051538 TIGERS MILANO

054619 BASKET PEDRENGO

055674 HUB DEL SEMPIONE

056136 FUTURE BASKET LODIGIANO