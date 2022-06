Basket comasco Arturo Fracassa rinnova con Le Bocce Erba e Luca Rossini resta a Rovello Porro

Basket comasco continua il mercato delle panchine per molti tecnici nostrani.

Basket comasco Marco Michi va in D a Brembate mentre oltre frontiera Salvatore Cabibbo passa da Lugano alla Sam Massagno in A svizzera

Il mercato estivo del basket comasco regala annunci importanti anche per quanto riguarda le panchine di molte squadre. Dopo il recente rinnovo in serie D di coach Matteo Bonassi sulla panchina dell'Indipendente Appiano Gentile che chiederà l'iscrizione a un categoria superiore, spostandoci ai piani alti è arrivata prima la conferma di coach Gilberto Spinelli a Cermenate e ora quella di Arturo Fracassa come head coach de Le Bocce Erba in serie C. Una conferma meritata dopo che il tecnico "menestrello" ha guidato il team erbese fino alla semifinale playoff. Tornando alla serie D conferma ufficiale anche a Rovello Porro che ha rinnovato sulla panchina della prima squadra il tecnico canturino Luca Rossini, la seconda stagione da head coach dopo una da assistente.

Scendendo in Promozione da segnalare che l'Alebbio Como ha puntato su un allenatore esperto come Gaetano De Witt come nuova guida tecnica. Spostandoci fuori provincia da segnalare che il tecnico comasco Marco Michi ha deciso di lasciare la guida del Rovagnate per restare in D ma sulla panchina del Brembate. Oltre frontiera detto di Valter Montini approdato ai Lugano Tigers, per rimanere nella serie A Svizzera da segnalare che il tecnico comasco Salvatore Cabibbo ha lasciato Lugano per firmare con la Sam Massagno come assistente della prima squadra.