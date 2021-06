Basket comasco domenica 20 giugno si svolgerà l'Assemblea elettiva provinciale FIP

Basket comasco comunicazione importante del comitato federale lariano.

Basket comasco l'elezioni in programma a Cermenate con in lizza per la presidenza i due candidati Fabio Borghi e Guido Corti

Novità importate e attesa da tempo per il basket comasco. Il Comitato Fip provinciale di Como infatti ha comunicato che domenica 20 giugno si svolgerà l’Assemblea Provinciale Elettiva che era stata rinviata a marzo per i noti problemi legati all'emergenza sanitaria. La Fip lariana ha infatti inviato la lettera di convocazione a tutte le società della provincia affiliate al comitato di Como per partecipare domenica prossima al rinnovo delle cariche elettive clide per il quadriennio olimpico 2021-2024. L'elezione si svolgerà presso il palazzetto dello sport Renato Malacarne di via Montale 1 a Cermenate con prima convocazione alle ore 8.30 e qualora no fosse raggounto il numero legale degli aventi diritto, in seconda convocazione alle ore 9.30. Ricordiamo che per la carica a neo presidente provinciale sono candidati Franco Borghi e Guido Corti con le rispettive squadre di consiglieri che si sfideranno per subentrare e raccogliere l'eredità del presidente uscente lo storico Antonio Pini (candidato consigliere nello staff di Franco Borghi). Nel corso dell'Assemblea elettiva verranno svolte anche le tradizionali premiazioni provinciali ad alcuni dei persoanggi più importanti e meritevoli del basket nostrano.