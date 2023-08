Basket comasco: al via la nuova stagione 2023/24 della storica società lariana.

Basket comasco: la Pol. Comense riparte e apre le porte con leve e open days

Gran parte del basket comasco è già tornato in campo o si appresta a farlo. Anche in casa del Pol Comense si riaprono i battenti per preparare la nuova stagione cestistica 2023/24 e per questo il club nerostellato ha organizzato leve e open days rivolti a chi volesse provare a giocare con le sue squadre. Questi gli appuntamenti con gli Open days del settore giovanile Comense: venerdì 8 settembre dalle 17.30 alle 19 e lunedì 11 dalle 18 alle 19.30 potranno provare tutti i nati 2011 e 2012 con la squadra Esordienti 2011 Campione Provinciale e il Aquilotti 2012 gruppo Campione Provinciale che giocheranno nella prossima stagione i campionati Under 13 ELITE/GOLD ed Esordienti. Per poter partecipare agli allenamenti sarà obbligatorio presentare una fotocopia del Certificato Medico per l'attività sportiva.

Inoltre a settembre torneranno anche gli Open days per il minibasket Comense: presso la palestra di via Manzoni a Cadorago il 2, 9 e 16 settembre dalle 15 per i nati dal 2011 al 2014; il 2, 9 e 16 settembre dalle 16 per i nati dal 2015 al 2018. Altro appuntamento suggestivo con gli Open days nerostellati è in programma per sabato 9 settembre presso i giardini a lago a Como dalle 17 alle 22. Informazioni e orari sul sito ufficiale del club www.comense.it

Intanto in casa del Pol Comense sono stati annunciati Matteo Cara, quale responsabile e coordinatore tecnico del settore giovanile maschile, Andrea Accardi quale coordinatore tecnico e responsabile di tutta la sezione femminile nerostellata, Marco Gatti quale nuovo coach della squadra di Divisione Regionale 1, il nuovo nome che è stato dato dalla FIP alla Promozione Maschile e Marino Gambazza come nuovo coach della squadra di DR4 maschile (ex seconda divisione).