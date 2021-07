Basket comasco la Virtus conferma i responsabili del giovanile Somaschini e Alberio

Basket comasco la storica società di Cermenate si già lavorando per la stagione 2021/22.

Basket comasco si muove anche la squadra di C Gold che ha rinnovato coach Spinelli, capitan Broggi, Anzivino, Scuratti e Romei Longhena

Tra le società del basket comasco più attive già in proiezione della prossima stagione sportiva 2021/22 c'è sicuramente la Virtus Cermenate. Mentre l'annata incorso sta volgendo al termine il club gialloblù ha già annunciato di aver inserito nel suo staff tecnico l'esperto Enrico Ciuffo, e ora ha comunicato due conferme molto importanti per il suo movimento. La prima è quella proprio del responsabile del settore giovanile Mauro Somaschini e la seconda invece porta il nome di Matteo Alberio responsabile del minibasket Virtus. Entrambi sono già al lavoro per organizzare e programmare l'attività sportiva dei giovani e minicestisti gialloblù anche nel 2021/22.

Entrambi sono stati basilari anche in quest'annata sportiva fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria garantendo continuità all'attività Virtus organizzando diversi progetti e iniziative a distanza per cercare di mantenere i bambini e i ragazzi in contato e sul pezzo vicini ai loro compagni e allenatori. Come ha rimarcato pubblicamente la stessa società Virtus: "Tutto questo è stato possibile grazie ad uno sforzo collettivo di allenatori, volontari, dirigenti, famiglie e in particolar modo di Mauro e Matteo, che vogliamo ringraziare e a cui affidiamo il ruolo di responsabili anche per la stagione 2021/22, essendo certi delle loro capacità tecniche ed umane"