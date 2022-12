Basket comasco ufficializzati convocati delle due squadre per l'All Star Game di Promozione

Basket comasco tutto pronto per il ritorno di una manifestazione molto attesa in provincia

Basket comasco ecco i roster delle due selezioni Ovest ed Est che si affronteranno ad Inverigo sabato 7 gennaio

Si avvicina l'anno nuovo e si avvicina anche un appuntamento molto atteso dal basket comasco. Sabato 7 gennaio alle ore 18.30 presso la palestra di Via Monte Barro 2 a Inverigo andrà in scena infatti l’ALL STAR GAME di Promozione maschile dove parteciperanno i migliori giocatori del girone G (Como-Sondrio) divisi in due squadre la SELEZIONE OVEST e la SELEZIONE EST. In queste ore sono state rese note le convocazioni ufficiali di entrambe le squadre.

SELEZIONE OVEST

Allenatori: Mattia Di Lorenzo e Roberto Cantaluppi (GS Villaguardia) e Fabio Pola (BC Tirano),

Bassi Angelo - GS VILLAGUARDIA

Galletti Mattia - GS VILLAGUARDIA

Natta Domenico - BASKET CLUB TIRANO

Panizza Simone - BASKET CLUB TIRANO

Gorla Gianmaria - ANTONIANA COMO

Sanavia Luca - ANTONIANA COMO

Turati Tommaso - ALEBBIO 1954

Longatti Pietro - ALEBBIO 1954

Bianchi Piero - U.S. TAVERNERIO

Pagani Samuele - ABC PALL. LOMAZZO

Marinoni Andrea - POLISPORTIVA SENNA

Colombo Daniele - POLISPORTIVA SENNA

SELEZIONE EST

Allenatori Davide Pina e Fabio Marchesi (Il Gigante Inverigo) e Matteo Borghetti e Giorgio Arnaboldi (Pall. Figino).

Bianchi Omar - IL GIGANTE INVERIGO

Caggio David - IL GIGANTE INVERIGO

Corbetta Marco – IL GIGANTE INVERIGO

Mazzucchi Samuele – PALLACANESTRO FIGINO

Del Pero Gabriele – PALLACANESTRO FIGINO

Sappa Patrick – VIRTUS CERMENATE

Caccia Luca - VIRTUS CERMENATE

Melli Edoardo – SCUOLA BK 83 CERMENATE

Luridiana Paolo - SCUOLA BK 83 CERMENATE

Meda Alberto Romano – S. AMBROGIO MARIANO

Cagnazzo Stefano – CASA DELLA GIOVENTU’ ERBA

A Chinello Dario – PLAYGROUND TEAM CANTU’