Basket Costa Masnaga: importante match nel pomeriggio.

Basket Costa Masnaga in campo alle 16

Il Basket Costa Masnaga torna in campo oggi, domenica, alle 16 a Campobasso, contro La Molisana Magnolia. Un risultato positivo per la squadra lombarda risulterebbe fondamentale per la classifica.

La trasferta

Trasferta molto importante per la Limonta Costa Masnaga che, in caso di colpaccio esterno, potrebbe ipotecare un posto nei playoff. La Magnolia, dal canto suo, proverà con le unghie e con i denti a tener vivo il suo sogno di raggiungere la post-season: per tale ragione, sarà fondamentale cercare di proteggere anche la differenza canestri, considerando il +12 dell’andata (75-63 il risultato finale a Costa Masnaga). Diretta in streaming dalle ore 16 su LBF TV, solamente per gli abbonati.

La classifica

Ecco la classifica dell’A1 femminile prima del turno odierno.

Venezia 44 (23 gare)

Schio 44 (24 gare)

Ragusa 36 (22 gare)

Virtus Bologna 34 (24 gare)

Empoli 30 (23 gare)

Geas 28 (23 gare)

San Martino di Lupari 24 (23 gare)

Limonta Costa Masnaga 22 (23 gare)

Campobasso 18 (23 gare)

Broni 14 (24 gare)

Lucca 12 (23 gare)

Sassari 8 (23 gare)

Battipaglia 6 (22 gare)

Vigarano 4 (24 gare)