Basket Costa Masnaga: prontissimi anche i Boys.

Basket Costa Masnaga: prontissimi anche i Boys

Il Basket Costa Masnaga ha presentato anche il settore sportivo maschile del sodalizio. "Presentato l’intero staff 2022/2023 del nostro settore femminile - hanno fatto sapere dalla società - è giunto ora il momento di rivelare e, in parte confermare, quello che sarà l’organico per la prossima stagione della nostra sezione maschile, spesso rimasta in secondo piano ma altrettanto attiva e in crescita. Atleti, dirigenti e staff sono pronti, con rinnovato impegno, a portare più in alto possibile il livello della pallacanestro brianzola, con un occhio sempre strizzato alla cura dei più minimi dettagli individuali prima e di squadra poi".

La strategia

Quindi la dirigenza ha proseguito: "Come per il settore femminile, il ruolo di preparatore atletico sarà ricoperto da Nicolò Airaghi, affiancato al rientro a casa da una solare Gigo Valsecchi, mentre Valeria Paleari affiancherà Federico Buttol e Lele Butti dal punto di vista fisioterapico. Giulia Evasi resta sempre il nostro riferimento medico generale. Partendo dai più “grandi”, al timone della nostra prima squadra maschile, che anche nella prossima stagione prenderà parte al campionato di serie D, in collaborazione con il Basket Nibionno, ci sarà coach Paolo Bertolini. Insieme a Roberto De Lazzari, Franco Corbetta e Niccolò Ranieri, proverà a spingere i nostri “boys” alla conquista dei playoff in un campionato che si preannuncia caldo ancor prima di iniziare, a causa della riforma in atto dalla federazione che porta ad una quota retrocessione vicina al 50% (42 squadre su 84 partecipanti).

Conferme e cambiamenti

Ecco le altre novità: "La formazione Under 19, reduce dalla conquista della semifinale Silver, subirà un cambio della guardia al timone con Franco Corbetta che sostituirà Michele Monti che starà in coabitazione con La Valletta dove farà la D, e i nostri gruppi Under17 e13. Confermatissimo, nel suo ruolo di primo allenatore dell’Under 17 Gold, Niccolò Ranieri, reduce con i suoi ragazzi dalla conquista dell’accesso alla fase di qualificazione per l’eccellenza e dalla vittoria regionale nel dismesso campionato Under16. Verrà coadiuvato dai nostri “grandi vecchi” Corbetta e Dell’Oro col supporto, soprattutto in gara, di Monti. Per quanto riguarda la formazione Under 17 Silver, coach Roberto De Lazzari sostituirà Corbetta e proverà a stimolare i ragazzi verso i loro limiti. Simone Sola e Stefano Magni raccoglieranno invece il testimone di Alessandro De Mori alla guida dell’Under 16 e dell’Under 14 CSI. Alessandro resterà come supervisore ma con qualche responsabilità in meno. Gruppi che nella passata stagione hanno ben figurato assicurandosi la qualificazione alle Final Four Regionali delle rispettive categorie.

Proveranno ad alzare l’asticella e migliorare i propri risultati anche le formazioni Under 15 Gold (richiesta alla FIP, sennò sarà Silver) e Under 14 Gold (conquistata sul campo dai ragazzi di Bicio nella scorsa stagione) sotto la guida esperta di Paolo Dell’Oro e Ranieri Niccolò. A braccetto e in piena armonia come sempre sapranno portare sempre più in alto queste giovani promesse. In ultimo, ma non per importanza, Paolo Bertolini con l’aiuto di Michele Monti, Daniele Martucci e Fabrizio “Bicio” Ranieri, guideranno i giovanissimi dell’Under 13 Silver ed Esordienti nel tentativo di conoscersi e confrontarsi in categorie agonisticamente più probanti".