Basket Cucciago: iscrizioni aperte per il Torneo 3x3 Next Gen e per lOpen day giovanile

Pallacanestro minors

La società brianzola apre la stagione 2025/26 e presenta subito due eventi speciali

Torna a rimbalzare la palla a spicchi sulla collina dei Cucciago Bulls. Dal 20 agosto infatti sono aperte le iscrizioni per la stagione 2025/26 dove i Bulls saranno presenti nelle categorie: Pulcini nati 2019-2020, Minibasket nati 2015/16/17/18, Under 14/17/19 Gold, U15 Silver, UISP Senior. Una grande occasione per entrare a far parte del mondo Bulls e vivere una stagione di basket, divertimento e amicizia.

Aperte le iscrizioni per il Torneo 3x3 Next Gen

Intanto la società del presidente Fabio Borghi ha organizzato il torneo 3X3 Blackcourth Next Gen per sabato 6 settembre dalle ore 14 alle 24 presso i campi all’aperto del Pala BLM. Le iscrizioni saranno aperte fino al 31 agosto. Queste le categorie in gara: minibasket nati 2019-20, minibasket 2017-18, minibasket 2014-15-16, Under13/15, Under17/19 e Senior. Informazioni e iscrizioni sul sito basketcucciagobulls.com.

Pronto anche l'Open day Minibasket

Sempre il 6 settembre si svolgerà l’Open day minibasket dei Bulls presso la Palestra Comunale, Via S. Arialdo a Cucciago. Questi gli orari divisi per fasce di età: ore 9.30-10.30 nati 2019-2020, ore 10.30-11.30 nati 2017-2018, ore 11.30-12.30 nati 2014-2015-20116. Per informazioni rivolgersi al tel 3402587008.