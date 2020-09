Basket di serie C Gold primo test stagionale per il Cermenate contro Rovello

Basket di serie C Gold la Virtus ha giocato la sua prima amichevole pre season.

Tempo di prime anichevoli per la Virtus Cermenate unica rappresentate nostrana del basket di serie C Gold. Dopo la prima fase di preparazione la squadra di coach Gilberto Spinelli venerdì scorso ha disputato sul campo amico di Cermenate il primo test della stagione, contro il Basket Rovello, squadra militante in serie D e allenata da coach Matteo Bonassi.

“Difficile trarre indicazioni chiare dalla prima amichevole, come è normale che sia. Abbiamo provato a fare quello che abbiamo allenato in questa prima fase di preparazione anche se ancora non abbiamo visto nulla sulla difesa. Qualcuno fisicamente è già pronto, altri sono ancora un pò indietro di preparazione. Ma tutto in linea con le aspettative. La prossima amichevole sarà già questo fine settimana contro Saronno, una squadra con una fisionomia più simile alla nostra. Con una settimana in più di allenamento potrà essere un test più chiaro”.

Ricordiamo che la VIrtus è inserita nel girone A di serie C gold e debutterà in campionato nel weekend del 24-25 ottobre.