Basket Divisione Regionale 1: al via le squadre lariane e subito salta la panchina ad Appiano

Tutto pronto per il via del rinnovato campionato di Basket Divisione Regionale 1 (l'ex serie D) che nel girone Centro D vede ai nastri di partenza anche le cinque formazioni lariane: da Le Bocce Erba e Indipendente Appiano Gentile retrocesse dalla C Silver, passando dai Cucciago Bulls fino ad arrivare alle due matricole Il Gigante Inverigo promosso e GS Villa Guardia ripescato.

La vigilia però è stata agitata da un primo cambio in panchina: ad Appiano Gentile infatti si è dimesso in settimana coach Alberto Colombo:

"Non ho trovato la sintonia con società e squadra. Mi dispiace ma non c'erano alternative".

Appiano che debutterà domenica subito con il derby casalingo (ma a Cadorago) contro Inverigo ma sarà in campo senza allenatore visto che anche il vice Carughi sarà assente. Dopo il weekend la dirigenza farò il punto della situazione e valuterà nuove decisioni.

Contro Appiano debutterà come detto la neopromossa Il Gigante:

"Iniziamo subito in salita - dice coach Davide Pina - dopo un precampionato non facile che ci ha detto che dobbiamo adeguarci in fretta alla nuova categoria. Ma la squadra c'è e sono fiducioso di colmare in fretta questo gap".

In campo domenica anche i Cucciago Bulls di coach Corrado Bocciarelli che dopo un buon precampionato ospiteranno la Civatese così come la matricola Villa Guardia renderà visita al Tirano:

"Subito una trasferta lunga in Valtellina - dice coach Mattia Di Lorenzo - ma vogliamo partire bene anche se saremo senza il nostro centro Persico".

Apripista però sarà nella serata di sabato Le Bocce Erba di scena anch'essa in Valtellina contro il Morbegno:

"Finalmente si parte - dice coach Alessio Pesca - non vediamo l'ora di confrontarci con questo campionato che si annuncia equilibrato e tosta a cominciare subito dalla prima gara".

Così il cartellone del 1° turno del girone Centro D:

Sabato 30 ore 20.30 Morbegno-Erba, ore 21 Sondrio-Rovagnate; domenica 1 ore 17.30 Tirano-Villa Guardia; ore 18.30 Appiano-Inverigo, Cucciago-Civatese; ore 19 Nibionno-Mandello.