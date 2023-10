Basket Divisione Regionale 1: anticipi da sballo per Appiano e Villa Guardia a segno in volata

Colpi vincenti negli anticipi del 4° turno d'andata del campionato Divisione Regionale 1 per Indipendente Appiano Gentile e Villa Guardia. La squadra appianese ieri sera ha regolato in volata un ostico Trano e si conferma prima e imbattuta. A segno anche il Villa Guardia che ha fatto il colpo fermando il quotato Mandello. Oggi tocca all'altra matricola Inverigo di scena a Morbegno metre domani chiuderanno i posticipo domenicali casalinghi di Erba che riceverà Nibionno per provare a rialzarsi e del Cucciago che ospiterà il Rovagnate per calare il poker vincente.

I tabellini di

GS Villa Guardia ASD - Mandello Lario 64 - 59

Parziali 15-17, 36-36, 50-52

Villa Guardia: Cucchi Riccardo 18, Bassi Angelo 11, Pagani Samuele 9, Moscatelli Igor 7, Persico Benedetto 7, Magatti Leonardo 6, Baparapè Malik 4, Strambini Pietro 2, Gatti Nicolò, Lamedica Alessio, Mazzoni Michael- All. Di Lorenzo.

Mandello: Cazzaniga Matteo 22, Albenga Alessandro 8, Cala Mathias 7, Puglisi Francesco 5, Raimondo Giorgio 5, Nasatti Paolo 4, Ratti Andrea 4, De Paola Andrea 2, Melzi Sebastiano 2, Balatti Daniel, Lafranconi Leonard, Serigne Diagne. All. Tocalli.

Indipendente Appiano - Basket Club Tirano 69 - 58

Parziali 21-20, 35-33, 53-49

Appiano : Novati Marco 24, Clerici Alex 13, Lanzi Lorenzo 11, Leva Matteo 10, Castelli Alessandro 6, Castelli Federico 3, Borsani Riccardo 2, Ferloni Simone, Rossi Marco, Zaffaroni G., Sirtori V., All. Gargantini.

Tirano : Baggi Matteo 16, Natta Domenico 12, Panizza Simone 11, Rapposelli Giuseppe 9, Sgrò Giulio 4, Giudes Filippo 3, Valli Dario 3, De Stefano Benedetto, Rinaldi Davide, Della Cagnoletta Mattia. All. Ronconi.

Il cartellone del 4° turno del girone Centro D

Venerdì 20 ottobre ore 21.30 Appiano Gentile-Tirano 69-59, Villa Guardia-Mandello 64-59, Civatese-Sondrio 78-71; sabato 21 ore 20.30 Morbegno-Inverigo; domenica 22 ore 18 Erba-Nibionno, ore 18.30 Cucciago-Rovagnate.

Classifica del girone Centro D

Appiano Gentile 8; Civatese, Cucciago Bulls 6; Mandello, Villa Guardia, Tirano, Nibionno 4; Le Bocce Erba, Inverigo, Rovagnate 2; Morbegno, Sondrio 0.