Basket Divisione Regionale 1: Appiano va ko a Morbegno, oggi gare casalinghe per Cucciago e Erba

Si è interrotta ieri in Valtellina la striscia vincente dell'Indipendente Appiano Gentile nel campionato di Divisione Regionale 1. La squadra di coach Giuseppe Gargantini infatti ieri sera è caduta a Morbegno venendo così agganciata dai valtellinesi a quota 20 punti al termine di una gara davvero combattuta con vantaggi alterni. All'intervallo infatti Appiano era avanti 34-38 ma non è riuscita a scappare via lasciando il finale ai locali. Oggi fari puntati su due gare davvero importanti per a classifica visto che vedono in campo le due prime della classe Cucciago ed Erba entrambe a domicilio. Si apre al PalaErba alle ore 18 dove Le Bocce prova a rialzarsi ospitando il Tirano. Alle 18.30 invece saranno i Bulls di coach Corrado Bocciarelli attesi da una gara casalinga non semplice contro il Nibionno ammazzagrandi.

Il cartellone del 16° turno, 5° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 26 gennaio: 21.30 Villa Guardia-Inverigo 79-78, Mandello-Sondrio 84-82, Civatese-Rovagnate 79-86; sabato 27 alle 20.30 Morbegno-Appiano Gentile 64-60 (18-14, 34-38, 49-45); domenica 28 alle 18 Le Bocce Erba-Tirano, alle 18.30 Cucciago Bulls-Nibionno.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 24; Le Bocce Erba 22; Appiano Gentile, Civatese, Morbegno 20; Nibionno, Villa Guardia 18; Inverigo, Mandello, Rovagnate 12; Sondrio 6; Tirano 4.