Basket Divisione Regionale 1: cade Cucciago ora agganciato in vetta da Erba, che colpi per Appiano, Villa Guardia e Inverigo

E' stato un weekend a forti tinte lariane quello andato in scena per il 9° turno d'andata del girone CentroD del campionato di Divisione Regionale 1. La grande sorpresa è arrivata domenica sera con la prima sconfitta casalinga della capolista Cucciago per mano del Morbegno. Una caduta di cui ha approfittato Le Bocce Erba che ha sbancato Rovagnate agganciando in vetta proprio Cucciago.

A segno anche Appiano Gentile che è tornato al successo andando ad espugnare il difficile campo di Mandello. Successi pesanti anche per le due matricole nostrane Il Gigante Inverigo che ha stoppato in casa il Tirano mentre Villa Guadia ha compiuto una grande impresa andando a imporsi sul campo della quotata Civatese. Campionato sempre più avvincente ed equilibrato con tutte le squadre lariane protagoniste.

I tabellini di Il Gigante Inverigo - Basket Tirano 81 - 42

Parziali 10-12, 35-20, 53-29

Il Gigante Inverigo : Motta Cristiano 14, Galli Riccardo 12, Galli Federico 10, Terraneo Mattia 10, Bianchi Omar 9, Broggi Matteo 9, Garota Giacomo 6, Ravasi Marco 6, Bianchini Emanuele 5, Cappelletti Simone, Galli Matteo. All. Pina.

I tabellini di ARS Rovagnate - Le Bocce Erba 74 - 78

Parziali 16-22, 35-42, 61-64

ARS Rovagnate : Palanco Leon 18, Marinello Roberto 17, Mitov Matteo 12, Carzaniga Matteo 9, Ciobotariov Erba : Allevi Alessandro 19, Brambilla Carlo 9, Stillo Francesco 9, Arnaboldi Edoardo 8, Cagnazzo Stefano 7, Caimi Francesco 6, Spreafico Marco 6, Terragni Pietro 5, Sivaglieri Giorgio 4, Colombo Lorenzo 3, Pagani Stefano 2, Baruffini. All. Pesca.

I tabellini di Mandello Lario - Indipendente Appiano 63 - 68

Parziali 14-15, 31-37, 45-54

Indipendente Appiano : Novati Marco 19, Leva Matteo 17, Lanzi Lorenzo 8, Borsani Riccardo 7, Castelli Federico 5, Gorla Jacopo 5, Clerici Alex 3, Ferloni Simone 2, Mascheroni L. 2, Zaffaroni, Sirtori. All. Gargantini.

I tabellini di Civatese - G.S. Villaguardia ASD 62 - 67

Parziali 14-18, 28-38, 51-59

G.S. Villaguardia: Cucchi Riccardo 16, Baparapè Malik 8, Bassi Angelo 8, Dhaoui Andrea 8, Persico Benedetto 7, Gatti Nicolò 6, Mazzoni Michael 5, Lamedica Alessio 3, Moscatelli Igor 3, Volontè Edoardo 2, Pagani Samuele 1, Veronelli Francesco. All. Di Lorenzo.

I tabellini di Blackcourth Cucciago Bulls - Morbegno 66 - 78

Parziali 17-28, 27-39, 41-64

Blackcourth BK Cucciago Bulls : Caviezel Fabio 20, Molteni Matteo 8, Gualazzi Alessandro 7, Radice Leonardo 7, Kisonga Alexandre Joao 6, Radice Jacopo 6, Dioguardi Manuel 4, Girolimetto Gianluca 4, Galasso Riccardo 3, Bezzi L. 1, Ciriaco Edoardo, Zappa Lorenzo. All. Bocciarelli

I risultati del 9° turno del girone Centro D

Venerdì 24 ore 21 Inverigo-Tirano 81-42, Mandello-Appiano Gentile 63-68, Rovagnate-Erba 74-78, Civatese-Villa Guardia 62-67; sabato 25 Sondrio-Nibionno 86-84 dts; domenica 26 ore 18.30 Cucciago-Morbegno 66-78.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls, Le Bocce Erba 14; Civatese, Appiano Gentile 12; Inverigo, Villa Guardia, Morbegno 10; Nibionno 8; Mandello 6; Tirano, Rovagnate, Sondrio 4.

Il cartellone del 10° turno del girone Centro D

Venerdì 1 dicembre ore 21 Mandello-Civatese, 21.30 Villa Guardia-Rovagnate; sabato 2 Morbegno-Tirano; domenica 3 ore 18 Erba-Sondrio, 19 Nibionno-Appiano Gentile; lunedì 4 ore 20 Cucciago Bulls-Il Gigante Inverigo.