Basket Divisione Regionale 1: Cucciago e Appiano in testa "a braccetto", Erba torna a vincere

Appiano Gentile e Cucciago continuano la loro marcia a braccetto in vetta al girone Centro D del campionato di Divisione Regionale 1. Questo quanto ha confermato anche il 4° turno che si è chiuso ieri proprio con il successo casalingo dei Bulls di coach Corrado Bocciarelli che hanno domato in volata un ostico Rovagnate. Posticipo domenicale fortunato anche per Le Bocce Erba che è tornata alla vittoria in casa contro il Nibionno.

I tabellini

Cucciago Bulls - ARS Rovagnate: 79 - 75

Parziali 22-15, 38-33, 57-57

Cucciago Bulls : Kisonga Alexandre Joao 25, Gualazzi Alessandro 16, Radice Leonardo 13, Caviezel Fabio 9, Molteni Andrea 4, Zappa Lorenzo 4, Girolimetto Gianluca 3, Radice Jacopo 3, Angiolini Alberto 2, Ciriaco Edoardo. All. Bocciarelli.

Le Bocce Gioventù Erba - Basket Nibionno: 73 - 58

Parziali 16-8, 40-26, 65-44

Erba : Allevi Alessandro 15, Arnaboldi Edoardo 15, Cagnazzo Stefano 14, Terragni Pietro 12, Stillo Francesco 9, Brambilla Carlo 4, Caimi Francesco 2, Sivaglieri Giorgio 2, Citterio Andrea, Corti Gianluca, Spreafico Marco, Binda Matteo. All. Pesca.

Morbegno 70 - Il Gigante Inverigo 72 - 56

Parziali 20-10, 34-26, 49-38

Il Gigante Inverigo : Garota Giacomo 17, Ravasi Marco 8, Motta Cristiano 7, Bianchi Omar 6, Galli Riccardo 6, Gafforelli Tommaso 4, Galli Federico 4, Smaniotto Simone 3, Carcano Nicolò 1, Bianchini Emanuele, Broggi Matteo. All. Pina.

Il cartellone del 4° turno del girone Centro D

Venerdì 20 ottobre alle 21.30 Appiano Gentile-Tirano 69-59, Villa Guardia-Mandello 64-59, Civatese-Sondrio 78-71; sabato 21 alle 20.30 Morbegno-Inverigo 72-56; domenica 22 alle 18 Erba-Nibionno 73-58, alle 18.30 Cucciago-Rovagnate 79-75.

Classifica del girone Centro D

Appiano Gentile, Cucciago Bulls 8; Civatese, 6; Mandello, Villa Guardia, Tirano, Nibionno, Le Bocce Erba 4; Inverigo, Rovagnate, Morbegno 2; Sondrio 0.

Venerdì 27 ottobre alle 21.30 Appiano-Morbegno, Rovagnate-Civatese; sabato 28 alle 18 Tirano-Erba, Sondrio-Mandello; domenica 29 alle 19 Nibionno-Cucciago; lunedì 30 alle 21.30 Inverigo-Villa Guardia.