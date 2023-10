Basket Divisione Regionale 1: Cucciago fa il bis, Villa Guardia e Inverigo primo centro

Basket Divisione Regionale 1: si è aperto il 2° turno d'andata del girone Centro D.

Basket Divisione Regionale 1: domenica chiuderà il derby Le Bocce Erba-Appiano Gentile

Il 2° turno del campionato di Basket Divisione regionale 1 si è aperto con tre squilli lariani.Venerdì sera, 6 ottobre 2023, infatti il Cucciago ha calato il bis vincente andando a sbancare Mandello nel big match. Primi successi per le due matricole Inverigo che ha domato Sondrio e per il Villa Guardia a segno in casa contro Morbegno. Ora l'attesa è tutta per il derby lariano di domenica 8 ottobre alle 18 Le Bocce Erba-Appiano Gentile.

I tabellini delle comasche

Mandello Lario - Cucciago Bulls 67 - 77 Parziali 18-23, 30-41, 52-58

Cucciago:Caviezel Fabio 23, Zappa Lorenzo 21, Kisonga Alexandre Joao 12, Gualazzi Alessandro 9, Radice Leonardo 6, Ciriaco Edoardo 2, Girolimetto Gianluca 2, Molteni Andrea 2, Radice Jacopo, Dioguardi Manuel ne, All. Bocciarelli

G.S. Villaguardia ASD - Morbegno 70 77 - 64 Parziali 16-24, 35-37, 57-49

Villa Guardia: Bassi Angelo 19, Pagani Samuele 16, Cucchi Riccardo 11, Strambini Pietro 8, Lamedica Alessio 6, Moscatelli Igor 6, Dhaoui Andrea 5, Baparapè Malik 2, Gatti Nicolò 2, Mazzoni Michael 2, Magatti Leonardo, Volontè Edoardo, All. Di Lorenzo

Il Gigante Inverigo - Sportiva Sondrio 80 - 72 Parziali 27-18, 38-33, 56-42

Inverigo: Caggio David 23, Galli Federico 15, Bianchi Omar 12, Cappelletti Simone 6, Galli Riccardo 6, Bianchini Emanuele 5, Smaniotto Simone 5, Garota Giacomo 3, Ravasi Marco 3, Gafforelli Tommaso 2, Carcano Nicolò, All. Pina

Così il cartellone del 2° turno del girone Centro D

Venerdì 6 ottobre ore 21 Inverigo-Sondrio 80-72, ore 21.15 Mandello-Cucciago 67-77, Rovagnate-Nibionno 72-84, ore 21.30 Villa Guardia-Morbegno 77-64, Civatese-Tirano 88-65; domenica 8 ore 18 Erba-Appiano Gentile.

Classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba, Appiano Gentile, Cucciago Bulls, Rovagnate, Tirano, Mandello 2; Morbegno, Inverigo, Villa Guardia, Civatese, Nibionno, Sondrio 0.