Basket Divisione regionale 1: dopo Cucciago cade anche Erba, colpaccio corsara per Villa Guardia

E' andato in archivio un 5° turno di ritorno davvero tellurico nel girone Centro D del campionato di Divisione Regionale1. Dopo la capolista Cucciago caduta nell'anticipo di venerdì contro Appiano, ieri un altro derby è stato fatale alla seconda forza Le Bocce Erba battuta in casa dalla matricola Villa Guardia.

Un bel colpo corsaro per la squadra diretta da coach Mattia Di Lorenzo costruita dalla difesa e trascinata in attacco dal bomber Riccardo Cucchi. Le gerarchie del vertice non cambiano ma la classifica si è accorciata e lotta si infiamma.

Il tabellino di Le Bocce Erba- Villa Guardia 59 - 65

Parziali 25-25, 36-38, 48-55

Le Bocce Erba : Arnaboldi Edoardo 14, Stillo Francesco 13, Brambilla Carlo 11, Terragni Pietro 9, Cagnazzo Stefano 7, Allevi Alessandro 4, Sivaglieri Giorgio 1, Colombo Lorenzo, Corti Gianluca, Pagani Stefano, Spreafico Marco, Arena ne. All. Pesca.

G.S. Villaguardia : Cucchi Riccardo 27, Bassi Angelo 20, Baparapè Malik 7, Persico Benedetto 5, Volontè Edoardo 3, Pagani Samuele 2, Magatti Leonardo 1, Gatti Nicolò, Lamedica Alessio, Moscatelli Igor, Strambini Pietro, Veronelli Francesco. All. Di Lorenzo.

Il cartellone del 16° turno, 5° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 2 febbraio: 21.15 Rovagnate-Inverigo 92-58, Appiano Gentile-Cucciago 78-72, sabato 3 Sondrio-Tirano 60-72, Morbegno-Mandello 73-63; domenica 4 alle 18 Erba-Villa Guardia 59-65, Nibionno-Civatese 72-61.

La classifica del girone Centro D

Cucciago Bulls 26; Le Bocce Erba 24; Appiano Gentile, Morbegno 22; Civatese, Nibionno, Villa Guardia 20; Rovagnate 14; Inverigo, Mandello 12; Sondrio, Tirano 6.

Il cartellone del 17° turno, 6° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 9 febbraio: 21 Inverigo-Mandello, 21.15 Rovagnate-Appiano, 21.30 Villa Guardia-Sondrio, Civatese-Morbegno; domenica 18.30 Cucciago-Erba, Tirano-Nibionno.