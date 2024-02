Basket Divisione Regionale 1: Erba travolge Rovagnate e vola in testa da sola, Inverigo beffato all'overtime 

I posticipi domenicali del campionato di Divisione Regionale 1 lanciano Le Bocce Erba in vetta da sola al girone Centro D grazie alla travolgente vittoria casalinga contro il temuto Rovagnate. Una vera prova di forza per la squadra di coach Alessio Pesca che ha comandato dall'inizio alla fine. Boccone ancora amaro invece per il Gigante Inverigo che ieri è stato battuto all'overtime sul campo di Tirano rimandando l'appuntamento con la prima vittoria del 2024.

I tabellini dei posticipi

Tirano - Il Gigante Inverigo 88 - 83

Parziali 22-23, 37-39, 56-56, 75-75

Il Gigante Inverigo : Terraneo Mattia 25, Bianchi Omar 16, Galli Federico 10, Gafforelli Tommaso 8, Galli Riccardo 8, Motta Cristiano 8, Garota Giacomo 4, Cappelletti Simone 2, Carcano Nicolò 2, Galli Matteo, Ravasi Marco. All. Pina.

Le Bocce Erba - ARS Rovagnate 92 - 59

Parziali 24-12, 44-30, 70-49

Le Bocce Erba : Arnaboldi Edoardo 18, Allevi Alessandro 15, Terragni Pietro 13, Cagnazzo Stefano 12, Stillo Francesco 12, Corti Gianluca 6, Colombo Lorenzo 4, Sivaglieri Giorgio 4, Citterio Andrea 3, Arena Alessandro 3, Pagani Stefano 2, Spreafico Marco. All. Pesca.

Risultati del 20° turno, 9° di ritorno del girone Centro D

Mercoledì 21 ore 21.30 Villa Guardia-Civatese 61-74; venerdì 23 ore 21.30 Appiano-Mandello 81-51; sabato 24 ore 20.30 Morbegno-Cucciago 77-54; domenica 25 ore 17.30 Tirano-Inverigo 88-83, ore 18 Erba-Rovagnate 92-59, Nibionno-Sondrio 70-47.

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba 30; Cucciago Bulls 28; Civatese, Morbegno, Nibionno 26; Appiano 24; Villa Guardia 22; Rovagnate 18; Mandello 14; Inverigo 12; Tirano 8; Sondrio 6.

Cartellone del 21° turno, 10° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 1 marzo ore 21 Inverigo-Cucciago, ore 21.15 Rovagnate-Villa Guardia, ore 21.30 Appiano Gentile-Nibionno, Civatese-Mandello; sabato 2 ore 21 Sondrio-Erba; domenica 3 Tirano-Morbegno.