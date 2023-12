Basket Divisione Regionale 1: il 2023 di Erba si chiude con il botto e la vittoria dopo tre overtime contro Morbegno

Fuochi d'artificio anticipati nel campionato di Divisione Regionale 1. Almeno quelli che si sono visti domenica sera nel posticipo del 12° turno il primo del girone di ritorno sul campo di Erba dove la capolista Le Bocce ha battuto un tenacissimo Morbegno dopo ben tre tempi supplementari.

Una vera maratona di canestri quella andata in scena al PalaErba dove la squadra di casa diretta da coach Alessio Pesca ha provato più volte a scappare via ma i valtellinesi sono sempre riusciti a restare a contatto. Ma la zampata vincente è arrivata al terzo overtime con Erba che così resta in vetta al fianco dei Cucciago Bulls.

Il campionato tornerà in campo nel giorno dell'Epifania con le prime gare del 2024.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Morbegno 91 - 90 d3ts

Parziali 21-20, 40-32, 53-50, 65-65, 75-75, 84-84

Erba: Allevi Alessandro 20, Arnaboldi Edoardo 17, Terragni Pietro 13, Brambilla Carlo 10, Sivaglieri Giorgio 9, Stillo Francesco 7, Colombo Lorenzo 5, Pagani Stefano 5, Citterio Andrea 3, Cagnazzo Stefano 2, Spreafico Marco, Picarelli ne, All. Pesca.

Morbegno: Del Barba Alessandro 36, Castelli Manuel 24, Folzani Federico 12, Broggi Andrea 7, Cazzaniga Davide 6, Lo Serigne Mourtala 3, Galli Giorgio 2, Gottari Giorgio, Manni Emanuele, Salvadori Stefano, Scalera Luigi, Tarabini Lorenzo. All. Bianchi.

I risultati del 12° turno, 1° di ritorno del girone Centro D

Venerdì 15 dicembre: 21 Inverigo-Appiano Gentile 61-65 dts, Mandello-Nibionno 62-80, Civatese-Cucciago 83-91, Rovagnate-Sondrio 69-62, Villa Guardia-Tirano 74-61; domenica 17 ore 18 Erba-Morbegno 91-90.

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba, Cucciago Bulls 20; Villa Guardia 16; Civatese, Morbegno, Appiano Gentile 14; Inverigo, Nibionno 12; Mandello 8; Rovagnate 6; Tirano, Sondrio 4.

Il cartellone del 13° turno, 2° di ritorno del girone Centro D

Sabato 6 gennaio: 21 Morbegno-Villa Guardia, Sondrio-Inverigo domenica 7 ore 18 Appiano Gentile-Erba, 18.30 Cucciago-Mandello, Nibionno-Rovagnate, Tirano-Civatese