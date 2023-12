Basket Divisione Regionale 1: Le Bocce Erba schianta Sondrio e vola in vetta da sola, oggi c'è Cucciago-Inverigo

I posticipi domenicali del campionato di Basket Divisione Regionale 1 lanciano Le Bocce Erba in vetta da sola al girone Centro D. La squadra diretta da coach Alessio Pesca infatti ieri ha travolto il Sondrio allungando così la sua striscia vincente e ora da sola in vetta può aspettare l'esito del derby di questa sera Cucciago Bulls-Il Gigante Inverigo. Ieri sera invece stop esterno per l'Indipendente Appiano battuta sul campo del Nibionno dopo aver chiuso avanti all'intervallo per 41-44.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Sportiva Sondrio 94 - 54

Parziali 25-10, 45-26, 67-49

Le Bocce Erba : Arnaboldi Edoardo 20, Allevi Alessandro 17, Cagnazzo Stefano 16, Pagani Stefano 10, Stillo Francesco 7, Sivaglieri Giorgio 6, Spreafico Marco 6, Caimi Francesco 4, Citterio Andrea 4, Colombo Lorenzo 2, Terragni Pietro 2, Binda Matteo. All. Pesca.

Il cartellone del 10° turno del girone Centro D

Venerdì 1 dicembre ore 21 Mandello-Civatese 72-74, 21.30 Villa Guardia-Rovagnate 94-79; sabato 2 Morbegno-Tirano 78-54; domenica 3 ore 18 Erba-Sondrio 94-54, Nibionno-Appiano Gentile 75-71; lunedì 4 ore 20 Cucciago Bulls-Il Gigante Inverigo.

La classifica del girone Centro D

Le Bocce Erba 16; Cucciago Bulls, Civatese 14; Villa Guardia, Appiano Gentile, Morbegno 12; Inverigo, Nibionno 10; Mandello 6; Tirano, Rovagnate, Sondrio 4.